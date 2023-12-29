VİOP'ta 5 bin TL altındaki tutarlara nemalandırma yapılmayacak

Takasbank'ın internet sitesinden yapılan açıklamada, VİOP nezdinde nemaya konu hesap sayısının 100 bini aşması sebebi ile hem üyelerin hem de Takasbank nema dağıtım süreçlerinin performansının iyileştirilmesi kapsamında 5 bin TL'nin altındaki tutarlara nemalandırma yapılmamasına dair karar verildiği duyuruldu.

Merkezi karşı taraf hizmeti kapsamında üyeler tarafından tesis edilen nakit Türk Lirası işlem teminatları, kredi riski ve likidite koşulları dikkate alınarak Takasbank tarafından mümkün olan en iyi koşullarla nemalandırıldığı belirtilen açıklamada,"Bu kapsamda revize edilen "İstanbul Takas ve Saklama Bankası AŞ'nin Borsa İstanbul AŞ Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda Yürüteceği Merkezi Karşı Taraf Hizmeti ve Bu Hizmete İlişkin Takas Esasları Prosedürü" Bankamız internet sitesi "Mevzuat" bölümde yer alan "Prosedürler" başlığında yayınlanmış olup, ilgili prosedürde yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu Ek'te yer almaktadır. Güncellenen Prosedür 2 Ocak 2024 tarihinde yürürlüğe girecektir." ifadelerine yer verildi.