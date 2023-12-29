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Ekonomi
AA 29.12.2023 13:08

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,66 değer kazancıyla 7.443,48 puandan tamamladı

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 47,14 puan artışla 7.443,48 puana yükseldi. Toplam işlem hacmi 33,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 2,3, holding endeksi yüzde 0,32 değer kazandı.

Tüm sektör endeksleri artış gösterirken en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile gıda içecek oldu.

Analistler, küresel piyasaların, yılın son işlem gününe karışık seyirle başladığını belirterek, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine gelecek yılın mart ayında başlayabileceğine yönelik öngörülerin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi.

Öte yandan, yurt içinde dün gece açıklanan Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) bülteninde enflasyon muhasebesine ilişkin duyuruya yer verildi. Buna göre, kurulun finansal raporlama düzenlemelerine tabi ihraççılar ile sermaye piyasası kurumlarının 31 Aralık itibarıyla sona eren hesap dönemlerine ait yıllık finansal raporlarından başlamak üzere Türkiye Muhasebe Standardı 29 hükümlerini uygulamak suretiyle enflasyon muhasebesi uygulamasına karar verildi.

Analistler, bugün öğleden sonra veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 7.300 ve 7.200 puanın destek, 7.450 ve 7.500 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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