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Ekonomi
AA 29.12.2023 11:42

Merkez Bankasının 2024 yılı takvimi belli oldu

Merkez Bankası'nın gelecek yıl düzenleyeceği Para Politikası Kurulu toplantılarının yanı sıra açıklayacağı Enflasyon Raporları ve Finansal İstikrar Raporlarının tarihleri belli oldu.

Merkez Bankasının 2024 yılı takvimi belli oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), gelecek yıl izlenecek politikalara dair yol haritası niteliği taşıyan 2024 Yılı Para Politikası'nı yayımladı.

Raporda, PPK toplantısı öncesindeki 7 günlük sürenin "sessiz dönem" olarak adlandırıldığı ve bu süre içinde para politikasına yönelik dış iletişim yapılmadığı belirtilerek, "Bu dönem içerisinde PPK toplantısına hazırlık amacıyla karar alma sürecine teknik girdi sağlayan birimler Para Politikası Kurulu'na (PPK) kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapmaktadır. PPK, önceden açıklanan bir takvim çerçevesinde 2024'te 12 toplantı yapacaktır. Para politikası kararı ile kısa gerekçesi, İngilizce çevirisi ile birlikte toplantı ile aynı gün saat 14.00'te, PPK'nın ayrıntılı değerlendirmelerini içeren toplantı özeti ise toplantıyı takip eden 5 iş günü içinde TCMB internet sayfasında yayımlanacaktır." denildi.

Merkez Bankasının, geçen yıl attığı adımlara da yer verilen raporda, 2023'te alınan para politikası, makroihtiyati çerçevede sadeleştirme, miktarsal sıkılaştırma ve seçici kredi kararlarının yanı sıra TL mevduata yönelik makroihtiyati düzenlemelere ilişkin bilgiler de paylaşıldı.

TCMB'nin 2024 yılı takvimi şöyle:

PPK Toplantıları PPK Özetinin İnternet Yayını Enflasyon Raporu Finansal İstikrar Raporu
25 Ocak 1 Şubat 8 Şubat  
22 Şubat 29 Şubat    
21 Mart 28 Mart    
25 Nisan 3 Mayıs 9 Mayıs  
23 Mayıs 30 Mayıs   31 Mayıs
27 Haziran 3 Temmuz    
25 Temmuz 1 Ağustos 8 Ağustos  
22 Ağustos 29 Ağustos    
19 Eylül 26 Eylül    
17 Ekim 24 Ekim 31 Ekim  
21 Kasım 28 Kasım   29 Kasım
26 Aralık 3 Ocak    
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