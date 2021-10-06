Haber Giriş: 6 Ekim 2021 Çarşamba 18:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Vergi Kanununda değişiklik yapan kanun teklifi komisyondan geçti
Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Vergi Kanununda değişiklik öngören kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
Küçük esnafa vergi muafiyeti getiren teklifle yıllık cirosu 240 bin liranın altında olan mükellefler gelir vergisinden muaf olacak.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: Son Dakika Vergi TBMM TBMM Komisyonları
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