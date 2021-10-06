Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla Ankara Üniversitesi Yaşlılık Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezince Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlenen "Küresel Krizler: Pandemi, Yaşlılar ve Dayanışma Konferansı'na katıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de 65 yaş üzeri nüfusun toplam nüfusa oranının gözle görünür şekilde arttığını belirten Bakan Yanık, 2014'te yüzde 8 olan 65 yaş ve üzeri nüfusun, 2020'de yüzde 9,1 oranına yükseldiğini kaydetti.

Bu oranın şu anda yüzde 9,5 düzeyinde olduğunu belirten Yanık, şöyle konuştu:

Nüfus tahminlerine göre, yaşlı nüfus oranımızın 2025 yılında yüzde 11, 2030 yılında yüzde 12,9 olması öngörülmektedir. Bu tablo, neden yaşlanma konusunda etkili politikalar içeren bir vizyona sahip olmamız gerektiğini çarpıcı şekilde ifade ediyor. Bizler, nüfusumuzu genç ya da yaşlı diye kategorize etmek yerine, 'dinamik nüfus' olarak tanımlamak hedefindeyiz. Bu nedenle aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemli buluyor, çalışmalarımızı bu yönde geliştirmeye çalışıyoruz. Büyüklerimizin toplumsal yaşama aktif katılarak sosyal, kültürel ve ekonomik haklarından taviz vermeden hayatlarını idame ettirmeleri için politikalar geliştiriyoruz.

"Yaşlılarımızın, ailelerinin yanında bakımını temin ederek, aile temelli sosyal hizmet uygulamalarımıza bir yenisini eklemiş olduk"

Bakanlık olarak çalışmalarımızın ana ekseni her zaman, aile bütünlüğü ve birliğini korumak olmuştur. Politikalarımızın odağına her zaman aileyi aldık. Bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz Bütünleşik Bakım Hizmetleri Modeli'yle sosyal hizmetler alanında büyük bir anlayış ve felsefe değişikliğine gittik. Yaşlılarımızın, ailelerinin yanında bakımını temin ederek, aile temelli sosyal hizmet uygulamalarımıza bir yenisini eklemiş olduk. Bu yaklaşım, hükümetlerimizin meselelere bakış açısının bir göstergesidir ve bugün binlerce aile, bu sayede birbirlerinden kopmadan, bir arada yaşamaktadır.

İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarına nakdi yardım ve malzeme desteği

Aslında 21. yüzyılın ihtiyaçları ve sosyal hizmetler alanının uluslararası gerekleri bizi, bütünleşik bir sosyal hizmet modeline yönlendiriyor. Bu noktada, tüm sosyal hizmet faaliyetlerimizi, aile odaklı bir vizyonla ele alıyoruz. Aile odaklı sosyal hizmet vizyonunun çok önemli bir parçası yaşlılarımız olduğu gibi, aynı zamanda engelliler ve çocuklarımız da bu vizyonun bir parçası.

Sağlıkta, bakım hizmetlerinde, eğitimde fırsat eşitliğini savunan bir hükümet olarak yeni bir çalışmayı bugün başlattık. Pandeminin yaşlılarımız üzerindeki etkilerini hafifletmek için yaptığımız çalışmaların yanında, hane ekonomisi üzerindeki olumsuz etkileriyle de mücadele ediyoruz. Bu amaçla bugün Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza 186 milyon lira ek kaynak aktardık. Bu destek, salgın sebebiyle dönemsel ihtiyaç sahibi haline gelmiş ailelerdeki çocuklarımızın eğitim hayatına devam etmelerini desteklemek için sağlandı. Bu miktar, hem nakdi olarak ihtiyaç sahiplerine aktarılacak hem de giyim, okul malzemesi gibi ihtiyaçların karşılanması için kullanılacak.