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Varank: Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye gerçeğini yansıtmıyor
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur."
Varank'ın Twitter'dan yaptığı döviz kurundaki hareketlilikle ilgili paylaşımı şöyle:
Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur.
Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız.
Ayrıntılar geliyor...
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 7 Ağustos 2020 Cuma 15:06
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