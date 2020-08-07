Varank'ın Twitter'dan yaptığı döviz kurundaki hareketlilikle ilgili paylaşımı şöyle:

Makro göstergelerdeki dalgalanmalar Türkiye ekonomisinin gerçeğini yansıtmıyor. Türkiye ekonomisinin yönü üretim, istihdam, inovasyondur.

Her zaman olduğu gibi kalkınmaya dönük, yatırım iştahını artıran adımlarla Türkiye'yi hep beraber hak ettiği seviyelere taşıyacağız.

Ayrıntılar geliyor...