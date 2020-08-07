Malatya'da kayısıdan sonra kentin önemli geçim kaynaklarından olan ve kendine has tadıyla bilinen coğrafi işaret tescilli dalbastı kirazı bu yıl üreticisini sevindirdi.

Yurt içi pazarının yanı sıra yurt dışında da talep gören tescilli dalbastı kirazı Almanya, Norveç ve Rusya gibi ülkelere ihraç edildi.

Yeşilyurt Ziraat Odası Başkanı Doğan Solmaz, 2017'de Coğrafi İşaret Tescil Belgesi alan dalbastı kirazının kalite ve kalibresinin yüksek olmasından dolayı yurt dışında ilgi gördüğünü söyledi.

İlçede mayıs ayının sonlarında kiraz hasadının başladığını anlatan Solmaz, hasadın temmuz ayının sonlarına doğru bittiğini ifade etti.

"İstenen kaliteye ulaştı"

Doğan Solmaz, dalbastı kirazının kilogramını üreticilerin hasat sezonunun başlangıcında 15 liradan sattığını aktararak, hasat döneminin sonlarına doğru kilogram fiyatının 6 liraya kadar düştüğünü belirtti.

Bu yıl hasat dönemi öncesinde yağışların zamanında olması ve hava sıcaklıklarının normal gitmesinden dolayı ürünün tüketicinin istediği kalitede olduğunu anlatan Solmaz, "Kalite, kalibre ve aromasıyla kiraz istenen kaliteye ulaştı. İhracatçılar 'dalbastı kirazı'na ilgi gösterdi. Bu yıl 630 ton civarında ihracatımız oldu. Kirazımız yıldan yıla yurt dışında hak ettiği değeri kazanıyor. İhraç edilen kirazdan ilçemize yaklaşık 4 milyon 500 bin liralık girdi sağlandı. Bu da çiftçimize, ilçemize bir ek gelir" dedi.

"Entegre tesis kurulmasını istiyoruz"

Doğan Solmaz, ilçenin kiraz ihracatı açısından potansiyelinin yüksek olduğunu ancak ihracat için yeterli entegre tesisin bulunmadığını vurgulayarak şunları söyledi:

"Devletimizden ilçemize entegre tesis kurulması ve kiraz toplama alanlarının oluşturulması noktasında destek bekliyoruz. Daha fazla ihracatçının ilçemize gelmesi ve kirazımızın yurt dışına hak ettiği değerde satılabilmesi için bunlar gerekli. İlçemizde belirlenen bir kiraz toplama alanı yok. Malatya genelinde 3 bin 500 ton civarında kiraz rekoltesi olduğu tahmin ediliyor. 'Dalbastı kirazı'nın kilogram fiyatı, kentteki diğer kirazlardan biraz yüksek. Kentte yetişen kirazların kilogramını üreticilerin ortalama 4,5- 5 liradan satıldığını düşünürsek çiftçiler epey gelir elde etmiş oluyor. Kentte üretilen kiraz, iç piyasada, İstanbul ve Ankara gibi birçok kente gönderildi. Baktığımızda Malatya'mıza kirazdan yaklaşık 18 milyon lira girdi sağlanmış oluyor. Kent için bu iyi bir gelir."