VakıfBank açıklamasına göre, bankacılık sektöründe bir ilk olan ürün ile VakıfBank müşterileri, günlük tasarruflarını avantajlı faiz oranlarıyla değerlendirirken, Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı'nın vade sonu tarihinde iki farklı hesaptaki tasarruflarını birleştirerek birikimlerini kur dalgalanmalarına karşı koruyabilecekler.

Kur Korumalı TL mevduat hesaplarına para aktarımı için vade tarihini takip etmeye gerek kalmayan bu üründe işlemin otomatik olarak gerçekleştirilmesi sayesinde zamandan tasarruf sağlanıyor.

VakıfBank’ın yeni hesabında değerlendirilen tutar, günlük olarak avantajlı faiz oranları ile değerlenirken, bakiye Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’na aktarılana kadar para çekme ve yatırma işlemleri yapılabiliyor.

Birikimli Kur Korumalı Mevduat, VakıfBank şubelerinden bir alt limit olmadan açılabiliyor. İnternet bankacılığı ve VakıfBank Mobil uygulaması aracılığıyla ise yakın zamanda hesap açılışı yapılabilecek.

Bu günlük vadeli hesap, mutlaka bir kur korumalı hesap ile ilişkilendiriliyor ve mevcut veya yeni açılacak bir Kur Korumalı TL Mevduat Hesabı’na bağlanabiliyor. Birikimli Kur Korumalı Mevduat’ta, alt limit olmaksızın para yatırma ve çekme işlemi yapılabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, tasarruf sahipleri için Türk lirası birikim yapmayı daha kazançlı hale getirecek kur korumalı hesap portföylerini her geçen gün büyüttüklerini ifade etti.

Üstünsalih, "Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı olan müşterilerimizin veya yeni hesap açtırmak isteyenlerin hayatını kolaylaştıracak sektörde ilk olan bir ürün geliştirdik. Birikimli Kur Korumalı Mevduat, vade tarihini takip etmeden Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat Hesabı’na bakiye aktarmayı sağlamasıyla birikim yapmayı kolaylaştıran ve teşvik eden bir ürün. VakıfBank’ın sektöre kazandırdığı yeniliklerden biri olması sebebiyle de oldukça önemli. Türk lirası ile tasarruf yaparken, birikimlerinin değerini korumak isteyen tüm müşterilerimiz için yenilikçi ürün ve hizmetler sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.