Haber Giriş: Kaynak: AA
VakıfBank 200 bin bireysel müşterinin borçlarını erteledi
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "200 bin bireysel müşterimizin 11 milyar liralık kredi, kredi kartı taksitlerini erteledik" dedi.
VakıfBank Genel Müdürü Üstünsalih, "Şu ana kadar hem bireysel hem ticari 65 bin müşterimizin 305 milyon liralık kredi kartı borçlarını erteledik" açıklamasını yaptı.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 6 Nisan 2020 Pazartesi 12:49
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