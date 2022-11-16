Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik, katılım finansın Türkiye'de yaygınlaşması, genişlemesi adına şube açmaya devam edeceklerini kaydetti.

Vakıf Katılım'ın Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki şubesi, Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Belediye Başkanı Tolga Tosun, Ticaret Odası Başkanı Adem Yılmaz, MÜSİAD Şube Başkanı Cemal Gümüş, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürü Gökhan Bahçecik, Vakıf Katılım Genel Müdürü Osman Çelik ve Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Erdoğmuş'un katılımıyla açıldı.

Çelik, kurdele kesilerek yapılan açılışın ardından gazetecilere, Vakıf Katılım'ın Bandırma ile 154 şubeye ulaştığını söyledi.

Sanayici, iş adamları, tüccarlar, esnaf ve KOBİ'lerin yanında olmak, destek vermek için bu ilçede bulunduklarını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"İnşallah biz burada topladığımız fonların tamamını burada kullandıracağız. İhtiyaç olursa da burayı desteklemeye devam edeceğiz. Bandırma bizim için önemli; hem sanayisi, ticareti, limanı, nüfusu ve bu anlamda katılım finans sektörüne katkılarını bildiğimiz için burada şubemizi açtık.

İnşallah Bandırma halkımızın vatandaşlarımızın desteğiyle de şubemizi burada hızlı bir şekilde büyütüp Bandırma ticaretinin, sanayicisinin, esnafının hizmetine sunacağız. Uzman kadromuz ve çözümlerimizle bireysel müşterilerimizin yanı sıra KOBİ'lere de hizmet vereceğiz."

Çelik, aktif büyüklüğü 160 milyar lirayı aşan Vakıf Katılım'ın yıl sonuna kadar 165 şubeye ulaşmayı hedeflediğini dile getirdi.

Topladıkları fonları tamamen sanayi ve iş adamlarının ihtiyaçlarına kullandıklarını anlatan Çelik, "100 milyarı aşan bir nakdi finansmana, toplamda da 140 milyarlık bir plasman hacmine sahibiz.

Bu anlamda katılım finansın Türkiye'de yaygınlaşması, genişlemesi adına şube açmaya devam edeceğiz. Bu anlamda faaliyetlerimizle hem iş adamlarımızı ve sanayimizi desteklediğimiz gibi hükümetimizin, devletimizin liralaşma politikalarına da destek vermeye devam ediyoruz." diye konuştu.