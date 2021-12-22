Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) ilgili Kurul kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Vadeli Elektrik Piyasası'nda 2022'de geçerli olacak birim işlem ücreti megavatsaat başına 1 lira, yıllık katılım ücreti 10 bin lira, Vadeli Doğal Gaz Piyasası'nda birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,000450 lira, yıllık katılım ücreti 2500 lira olacak.

Kurul, Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası ile Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası birim ücretlerini de belirledi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Garanti Sistemi ve Piyasası'nda birim ücret megavatsaat başına 0,10 lira, yıllık katılım ücreti 500 lira olarak tespit edilirken, Organize Toptan Doğal Gaz Satış Piyasası'nda birim işlem ücreti standart metreküp başına 0,001093 lira, yıllık katılım ücreti 20 bin 759 lira oldu.

Söz konusu kararlar, 1 Ocak 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Öte yandan, Kurul kararıyla Enerji Piyasaları İşletme AŞ'nin 2022 yılı piyasa işletim gelir tavanı elektrik piyasası payı 248 milyon 943 bin 728 lira, doğal gaz piyasası payı ise 10 milyon 879 bin 735 lira olarak belirlendi.