Müstakil Sanayici ve İş adamları Derneği, bugün iş dünyasıyla 'Vizyoner 2021' zirvesinde buluşacak.

MÜSİAD Vizyoner, bu yılki zirvenin başlığını “Fark Et” olarak belirledi. Zirvede, iklim, dijital, girişim ve dönüşüm gibi pek çok konuda hedefler tespit edilecek. TRT'nin iletişim sponsoru olduğu zirvede, sorunlara çözüm yolları aranacak.

Zirvede MÜSİAD'ın iklim manifestosu da açıklanacak. İklim krizi ile mücadelede iş dünyasının katkı ve önerileri tartışılacak.

MÜSİAD, vizyoner zirvesi, ulusal ve uluslararası platformlarda iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve katkı sağlama hedefiyle her iki yılda bir düzenleniyor.

Bu yılki zirve, bugün Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.

"İş dünyası iklim krizine çözüm arayacak"

MÜSİAD Vizyoner 21 İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Altuğ Karataş, zirveye ilişkin şunları kaydetti;

Farket mottosuyla aslında dijital iklimi, dönüşümü ve girişimi Türkiye ve Dünyadaki pek çok kişiye farkettirmek için bu etkinlik gerçekleştiriliyor. Dönüşüm çok hızlı oluyor. Aslında gelecekteki bu çevik dönüşümü girişimciliği ya da şirketlerin çalışma şeklinin dijitalle birlikte nasıl dönüştüğünü burada anlatmaya çalışacağız.

Manifestomuzla hem dünyayı korumak için neler yapacağımızı hem de gelecek ekonomiyle ilgili neler yapmamız gerektiğini bu ekonomiye iklim ekonomisine hazır mıyız ya da nasıl hazırlanacağız inşallah Vizyoner 21'e gelen herkese bunu açıklayacak konuşmacılarımız.

MÜSİAD, vizyoner zirvesi, ulusal ve uluslararası platformlarda iş insanlarını bilgilendirme, geleceğe hazırlama ve katkı sağlama hedefiyle her iki yılda bir düzenleniyor. Bu yılki zirve, yarın Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenecek.