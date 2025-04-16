Üzerine kar yağan tek çay olan Türk çayından 6,2 milyon dolar gelir

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) verilerinden yapılan derlemeye göre, dünyada üzerine kar yağan tek çay olma özelliğine sahip Türkiye'den ocak-mart döneminde 91 ülke, özerk ve serbest bölgeye çay satıldı.

Ülkeden bu kapsamda yılın ilk çeyreğinde 1083 ton çay ihraç edilerek, karşılığında 6 milyon 206 bin 512 dolar kazanç sağlandı.

Belçika, Birleşik Krallık ve ABD en fazla çay dış satımı yapılan ilk 3 ülke oldu.

Türkiye'den ocak-mart döneminde Belçika'ya 1 milyon 550 bin 57 dolarlık, Birleşik Krallık'a 1 milyon 112 bin 435 dolarlık, ABD'ye de 472 bin 601 dolarlık çay ihraç edildi.

Ülkeden geçen yılın aynı döneminden farklı İtalya, Ürdün, Umman, Meksika, İspanya, Papua Yeni Gine, Yunanistan, Seyşeller, Zambiya, Bahamalar, Fas, Mozambik ve Nijer'e de bu dönem çay dış satımı yapıldı.

Ülke ihracatının yüzde 44'ü Rize'den

Rize'den de yılın ilk 3 ayında Belçika başta olmak üzere 19 ülkeye 670 ton çay ihraç edildi.

Ülke ihracatının değerde yüzde 44'ünü tek başına gerçekleştiren Rize, söz konusu ihracattan 2 milyon 747 bin 542 dolar kazanç sağladı.

"Türk çayına ilgi dünya pazarında her geçen gün artıyor"

DKİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Çay Sektör Komitesi Başkanı Şaban Turgut, Türk çayının ülke ve bölge ekonomisi için önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Türk çayına ilginin dünya pazarında her geçen gün arttığını vurgulayan Turgut, "Tanıtım ve ticaret heyeti programları ile ihracatın daha iyi noktalara ulaşacağına inanıyoruz. Bu yöndeki çalışmalarımıza ağırlık veriyoruz" dedi.

Turgut, ilerleyen günlerde ihracattan beklentilerinin çok daha yüksek olduğuna işaret ederek, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle Avrupa ülkelerinde Türk çayına ilginin arttığını gözlemliyoruz. Bu ilgiyi karşılayacak kaliteye ve üretim kapasitesine sahibiz. Birliğimizce yürütülmekte olan ve Ticaret Bakanlığımızca desteklenen Turquality Tanıtım Projesi'nin yanı sıra Türk Çayının İhracat Kapasitesinin Artırılması ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması adlı UR-GE projesi ile önümüzdeki süreçte tanıtım faaliyetlerine ağırlık vererek, pazar payımızı daha da artırmayı hedefliyoruz. Amacımız Avrupa, Orta Doğu, ABD ve Uzak Doğu ülkelerine ihracatımızın daha da artırılmasıdır."