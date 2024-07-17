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Ekonomi
TRT Haber 17.07.2024 09:15

Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 adet araç ele geçirdi. Araçların piyasa değerinin yaklaşık 72 milyon 425 bin lira olduğu belirtildi.

Usulsüz işlemlerle yurda sokulmak istenen 87 araç ele geçirildi

Gümrük Muhafaza ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve Edirne'de iki ayrı operasyon gerçekleştirdi.

Mersin'de Kaçakçılık ve İstihbarat Birimleri'nin yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmaları neticesinde farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyonla yakalandı.

Edirne'deki Hamzabeyli Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda ise turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye'ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenen 15 araç tespit edildi.

Toplam değeri 72 milyon 425 bin lira

Ekipler tarafından yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenen, piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk lirası olan 87 araç ele geçirilmiş oldu.

Olayla ilgili soruşturmalar devam ediyor.

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