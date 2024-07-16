IMF, Türkiye'ye ilişkin büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm Raporu'nun temmuz sayısını "Küresel Ekonomi Zor Bir Durumda" başlığıyla yayımladı.

Raporda, küresel ekonominin nisan ayında yapılan tahminlerle uyumlu olarak 2024'te yüzde 3,2 büyümesinin beklendiği belirtildi.

IMF'nin raporunda, küresel ekonominin gelecek yıl ise yüzde 3,3 büyümesinin tahmin edildiği aktarıldı. Fonun nisan ayındaki tahminlerinde küresel ekonominin 2025'te yüzde 3,2 büyümesi öngörülmüştü.

Hizmet enflasyonunun, dezenflasyondaki ilerlemeyi geciktirdiği ve bunun da para politikasının normalleşmesini zorlaştırdığı kaydedilen raporda, enflasyona yönelik yukarı yönlü risklerin ve artan ticari gerilimler ile politika belirsizliği bağlamında faiz oranlarının daha uzun süre yüksek kalması ihtimalinin arttığı ifade edildi.

Raporda, bu riskleri yönetmek ve büyümeyi korumak için politika bileşiminin fiyat istikrarını sağlayacak ve azalan tamponları yenileyecek şekilde dikkatli bir şekilde sıralanması gerektiği vurgulandı.

Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 büyümesi bekleniyor

Ülkelerin ekonomik büyüme tahminlerinin de paylaşıldığı raporda, Türkiye ekonomisinin bu yıl yüzde 3,6 ve gelecek yıl yüzde 2,7 büyümesinin beklendiği kaydedildi.

IMF nisan ayındaki tahminlerinde Türkiye ekonomisinin 2024'te yüzde 3,1 ve 2025'te yüzde 3,2 büyümesini öngörmüştü.