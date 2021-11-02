Almanya'nın Köln şehrinden İstanbul Havalimanı'na yapılan sefer sonrası UPS Kargo Binası alanında düzenlenen toplantıda konuşan UPS Avrupa Başkanı Daniel Carrera, Türkiye’deki işletmelerin diğer yerel pazarlar ve küresel ticaret ile bağlantı kurma ve bu sayede büyüme potansiyellerinin farkında olduklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bu yüzden, yeni uçuşumuz ile Türkiye’de üretilen benzersiz ürünlerin dünyaya açıldığını görmek bizim için büyük bir mutluluk. Müşterilerimizin daha başarılı, daha hızlı ve daha güçlü olabilmesi için dünya standartlarındaki ulaşım ağımıza sürekli olarak yatırım yapıyoruz. Yalnızca Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa Bölgesine, son beş yılda ağımızı geliştirmek için 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptık. Müşterilerimizin işleri ile ilgili hayallerini gerçeğe dönüştürmek için çalışmaya, global ağımızı güçlendirmeye ve Türkiye için yeni fırsatları ve potansiyelleri ortaya çıkarmaya devam edeceğiz."

UPS Türkiye Genel Müdürü Burak Kılıç da 2 bine yakın çalışanıyla Türkiye'nin büyümesine ve ihracatına katkı yapmak üzere yola çıktıklarını ve yatırımlarını sürdürdüklerini söyledi.

Türkiye'ye, uluslararası yatırımlar alanında hizmet etmeyi sürdüreceklerine yürekten inandıklarını dile getiren Kılıç, "Tüm yatırımlarımızı da bu perspektifte hayata geçirmeye çalışıyoruz. 2021 yılında her ay başka bir rekora imza atan ülkemiz ihracatının büyümesi ve gelişmesi için ihtiyaç duyduğumuz kapasiteyi bu uçağımızla yerine getirmiş olacağız. Boeing 767 uçağımızla haftanın 6 günü (pazar günü dahil) İstanbul'dan Türkiye'den ihracatçılarımızın gönderilerini dünyaya taşıyacağız." şeklinde konuştu.

UPS Doğu Avrupa Bölge Başkanı Ufku Akaltan ise KOBİ'leri desteklemek için Ticaret Bakanlığıyla İhracat Akademi programını 2019 yılından bu yana uyguladıklarını anımsatarak, "Bu sayede ekibimiz, Türkiye'nin her tarafına gidip 6 binin üzerinde işletmeyi dijital pazarlamadan ihracat süreçlerine, paketlemeden diğer bütün ihracat dokümantasyonuna kadar eğitti. Bu şekilde birçok girişimciyi ihracatla buluşturmuş olduk." dedi.

İGA Dijital Hizmetler ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı Ersin İnankul da İstanbul Havalimanı'nın 2023 yılı itibarıyla 5,5 milyon ton kargo kapasitesiyle sadece yolcu değil aynı zamanda bir kargo merkezi olmayı hedeflediğini belirterek, "İstanbul Havalimanı'nın Türkiye'nin ekonomik büyümesinin önemli bir parçası olmasını ve aynı zamanda Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Orta Asya'nın en önemli hava kargo ve lojistik merkezlerinden biri haline gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Mehmet İlker Haktankaçmaz ise İstanbul Havalimanı olarak mutlu bir ana tanıklık ettiklerini ve hayallerindeki havalimanına bugünkü gelişmeyle bir adım daha yaklaştıklarını vurgulayarak, "UPS uçağı Türk ihracatçısının dünyaya daha hızlı ve daha kolay bağlanmasına katkı sağlayacak." dedi.

"Covid-19 virüsünün getirdiği en büyük fırsat dijital dönüşümü hızlandırması"

Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da Kovid-19 virüsünün getirdiği en büyük fırsatın dijital dönüşümü hızlandırması olduğuna dikkati çekerek, "Dolayısıyla hızlanan bu dönüşümden Türk ihracatçımızın en iyi şekilde yararlanması temel önceliğimiz. Hedefimiz, 2024 yılında şu anda 2.7 milyar dolar olan ihracatı 10 milyar dolarlar seviyesine çıkarmaktır. Bunun için çalışıyoruz. Özel e-ihracat dairesi kurduk. 5 bin 500 girişimciye de e-ihracatı öğretiyoruz." dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ise UPS'nin seferinin Türkiye için hayırlı olması temennisinde bulunarak, şunları kaydetti:

"Bu hizmetin Türkiye ihracatı için önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Haftanın 6 günü gerçekleşecek uçuşlarla ülkemizin güçlü havacılık ağına UPS uçuşlarının da daha da güç katacağına inanıyorum. Posta hizmetleri, hem e-ticaretin son yıllardaki gelişimi hem de Kovid-19'un etkisiyle birlikte her geçen gün daha da önem kazanmış durumda. Ülkemizde bugün yetkilendirilmiş 38 posta hizmet sağlayıcısı faaliyet gösteriyor. E-ticaret gelirlerine baktığımızda 2019 ile 2020'yi karşılaştırdığımız zaman yüzde 66 ülkemizde e-ticaret gelirleri artmış durumda. E-ticaret hacminin yüzde 68 oranında artarak, gene 2,29 milyar adete ulaştığı, e-ticaretin en önemli tamamlayıcısı olan posta sektörünün 2019 yılında yaklaşık 8 milyar Türk lirası bir gelire sahipken 2020 yılında yaklaşık 11 milyar liralık bir pazara dönüştüğünü hep birlikte gözlemliyoruz. 2025 yılına kadar da Türkiye'de hava yolu trafiğinin her yıl ortalama 5.2 büyüyeceği öngörülüyor."

UPS’in Türkiye operasyonunun ihracat kapasite artışı iki katına çıkacak

Verilen bilgiye göre UPS, UPS Havayolları’na ait Boeing 757 tipi uçağın UPS Türkiye ihracat operasyonlarına dahil olacak.Haftanın 6 günü İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile Türkiye’deki UPS müşterileri kısalan teslimat sürelerinin avantajlarından yararlanabilecek.

İstanbul-Köln arası sefer yapacak uçak ile UPS’in Türkiye operasyonunun ihracat kapasite artışı iki katına çıkacak. Türkiye’deki ihracatçıların gönderileri Köln aktarma merkezinden tüm dünyada UPS operasyonlarının bulunduğu 220 ülke ve bölgeye daha hızlı ve daha verimli bir bağlantı ile ulaşacak. Bu sayede, UPS müşterileri kısalan teslimat sürelerinden yararlanabilecek. İhracat operasyonlarında günlük 9 bin 500 paket ihraç edilirken, UPS uçağı ile birlikte günlük paket gönderimi 13 bin 500’e çıkacak.