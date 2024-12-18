Uluslararası doğrudan yatırımlarla cari açığın yüzde 40'ı finanse ediliyor

Türkiye’deki uluslararası yatırımların son 100 yıllık hikayesi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile hazırlanan "Türkiye Yüzyılında Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" kitabında bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) işbirliği ile hazırlanan ve YASED üyesi şirketlerin tarihçeleri ile faaliyetlerinin anlatıldığı kitabın tanıtım toplantısı, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu’nda gerçekleştirildi.

"2003 yılından bu yana hızla artan bir uluslararası doğrudan yatırım ivmesi var"

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye’deki yatırım fırsatlarını, ülkenin taşıdığı güçlü potansiyeli, yetenekli ve genç iş gücünü bütün dünyaya anlattıklarını söyledi.

Dağlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nı "yatırım yüzyılı" yapma vizyonu doğrultusunda şekillenen faaliyetler kapsamında dijital ve konvansiyonel tüm mecralarda 360 derece iletişim yaklaşımıyla çalıştıklarını belirterek, "Bu çalışmaların bir parçası olarak YASED üyelerinin çok değerli katkılarıyla önemli bir projeye imza attık." dedi.

Türkiye'de birçok sektörde faaliyet gösteren uluslararası şirketlerin hikayelerini içeren "Türkiye Yüzyılı'nda Uluslararası Doğrudan Yatırımlar" kitabının uluslararası doğrudan yatırımların Türkiye ekonomisine katkılarını odağına aldığını belirten Dağlıoğlu, şunları kaydetti:

"Temel yaklaşım olarak da sektörler arası çeşitlilik ve küresel pazardaki rekabet gücü, Türkiye'nin iş yapma ortamının dinamik yapısını göstermektedir. Okurlar bu kitapta Türkiye’ye güvenenlerin başarı hikayelerini, bizzat bu hikayelerin yazarlarının kaleminden okuyacak. Bu kıymetli eserin hazırlanmasında emeği geçen YASED ailesine ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ndeki çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Dağlıoğlu, 2003 yılından bu yana hızla artan bir uluslararası doğrudan yatırım ivmesi olduğunu ifade ederek, bu dönemde uluslararası yatırımcıların oluşturduğu etkiyi daha yakından görme fırsatlarının olduğunu kaydetti.

"Uluslararası doğrudan yatırımlarla cari açığın yüzde 40'ını finanse ediyoruz"

2003 yılından bugüne kadar olan dönemde, uluslararası doğrudan yatırımlarla cari açığın yüzde 40'ının finanse edildiğini dile getiren Dağlıoğlu, "Bu çok kritik bir gösterge ve çok sağlıklı bir finansman yönetimi olarak da dikkati çekiyor." dedi.

Dağlıoğlu, Türkiye'nin her zaman ekonomik politikaların merkezinde bir ihracat yaklaşımının olduğuna işaret ederek, "2021 yılına kadar olan dönemde, ihracatın yıllık ortalama yüzde 30'unu uluslararası sermaye şirketlerinin yaptığını biliyoruz. Burada bir çarpan etkisi olmadan, doğrudan ihracattan bahsediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'de istihdam üretmenin önemli bir gündem olduğunu kaydeden Dağlıoğlu, "Uluslararası sermaye şirketlerinin özel sektör istihdamın yüzde 8,8'ini oluşturduğunu biliyoruz. Bunun da çok kıymetli bir gösterge olduğunu biliyoruz." açıklamasını yaptı.

Dağlıoğlu, Türkiye'de teknoloji, AR-GE ve tasarım yapmanın önemine de dikkati çekerek, "Türkiye'deki özel sektörün AR-GE harcamalarında yüzde 30'u uluslararası sermaye şirketlerinden geliyor. Türkiye'de 727 uluslararası sermayeli şirket AR-GE veya tasarım merkezi faaliyetini yürütüyor. Bunu kendi lisanslı alanlarında veya teknoparklar içerisinde yürütüyorlar. Bu yine bizim için ümit verici, doğru yolda olduğumuzu gösteren bir gösterge." diye konuştu.