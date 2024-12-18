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Ekonomi
AA 18.12.2024 16:01

AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerine gelecek yıl sıkı maliye politikaları uygulamaları tavsiyesinde bulundu.

AB, üyelerine sıkı maliye politikası tavsiye etti
[Fotograf: Reuters]

AB Komisyonu, Euro Bölgesi ülkelerinin ekonomi politikalarına yönelik öneriler içeren "Avrupa Sonbahar Dönem Paketi" başlıklı çalışmasını yayımladı.

Çalışmada, Euro Bölgesi'nin rekabet gücüne, dayanıklılığına, makroekonomik ve finansal istikrarına odaklanıldığına işaret edildi.

Rekabet gücünü artırmak için Tek Pazar'ı derinleştirmek, iş ortamını iyileştirmek için düzenleyici yükleri azaltmak gerektiğine dikkat çekilen raporda, rekabet ortamını bozmayan sanayi teşvik politikalarının önemi anımsatıldı.

Çalışmada, makroekonomik ve finansal istikrar için ihtiyatlı mali politikaların sürdürülmesi gerektiğinin altı çizildi.

"Euro Bölgesi, makroekonomik istikrarını, uzun vadeli yatırım ihtiyaçlarıyla dengelemeli." ifadesi yer aldı. Çalışmada, kamu borcunun sürdürülebilirliğini güçlendirmenin birçok ülkenin önceliği olması gerektiği aktarıldı.

Çalışmada, "Maliye politikası, para politikasıyla birlikte çalışmaya ve borç sürdürülebilirliğine odaklanmaya devam etmelidir." değerlendirmesi yapıldı.

Politika yapıcıların uyumlu, istikrarlı ve gerçekçi borç azaltma yollarını benimsemeleri, büyümeyi artıran reformlara ve yatırımlara öncelik vermeleri ve uzun vadeli ekonomik istikrarı desteklemek için kamu maliyesini dikkatli bir şekilde yönetmeleri gerektiği belirtildi, 4 yıllık güçlü genişlemeci politikanın ardından mali duruşun daraltıcı hale gelmesi beklendiği aktarıldı.

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