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Ekonomi
AA 30.01.2025 14:47

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt süresi sona eriyor

Mükelleflerin, Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne (UTTS) geçişte Taşıt Tanıma Birimi (TTB) sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini 31 Ocak Cuma günü sonuna kadar yapmaları gerekiyor.

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi'ne kayıt süresi sona eriyor

Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) kayıt dışı ekonomiyle etkin mücadele ve usulsüz fatura uygulamalarından kaynaklanan vergi kaybının önlenmesi amacıyla kurulan UTTS'ye geçişler yoğun şekilde sürüyor.

Bu kapsamda 2023'te yayımlanan "UTTS Uygulama Genel Tebliği" ile mükelleflerin araçlarına TTB takılması zorunlu hale getirildi. GİB tarafından yapılan düzenlemeyle mükelleflerin mağdur olmamaları için sisteme kayıt tarihi de yenilendi.

Mükelleflere ait tüm taşıtların, yarın gün sonuna kadar TTB sipariş kaydı ve ödeme işlemlerini tamamlamaları gerekiyor.

Kayıt yapmayanlara özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek

Sisteme "utts.gov.tr" internet adresi üzerinden kayıt yaptıran taşıt sahipleri, montaj işlemlerini 30 Nisan'a kadar yaptırabilecek. Bu tarihten sonra akaryakıt alımlarında UTTS'de düzenlenmeyen satış fişleri gider beyanında kullanılamayacak. Böylece taşıt sahipleri vergi indiriminden faydalanamayacak.

Kayıt ve montaj işlemlerini süre içinde tamamlamayan taşıt sahiplerine, mükellefiyet niteliklerine göre 7 bin lira ila 28 bin lira arasında özel usulsüzlük cezaları uygulanabilecek.

Ayrıca, taşıt tanıma okuyucu ve istasyon donanım kurulumlarını zamanında yaptırmayan akaryakıt istasyonlarının, her bir ihlal tespitinde para cezasıyla karşılaşma riski bulunuyor.

Sisteme kayıtlı taşıt sayısı 2 milyonu aştı

Bu arada, TTB siparişi vermek üzere sisteme kayıt yaptırarak ödemesi gerçekleştirilen taşıt sayısı 2 milyonu geçti.

Yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonu, UTTS'ye dahil olmak için gerekli taşıt tanıma okuyucu ve donanım siparişi işlemlerini tamamladı, montaj süreçlerini başlattı.

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