Parçalı Bulutlu 13.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.01.2025 14:20

TEI, uluslararası savaş uçaklarına motor bakım hizmeti sunuyor

Eskişehir'deki TUSAŞ Motor Sanayii (TEI), küresel havacılığa sunduğu imalat katkılarıyla motor montaj, test, bakım, onarım ve revizyon alanlarında faaliyetlerini sürdürüyor.

TEI, uluslararası savaş uçaklarına motor bakım hizmeti sunuyor

TEI'den yapılan açıklamada, kurumun uzun yıllardır geniş askeri havacılık motoru portföyüne bakım alanında hizmet verdiği belirtildi.

Kurumun bu hizmetleriyle küresel sektörde dikkati çektiği vurgulanan açıklamada, "GE Aerospace ile imzaladığı anlaşma kapsamında F-15 ve F-16 uçaklarına güç veren ve Türkiye, Bahreyn, Şili, Mısır, Umman, Suudi Arabistan, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri envanterinde bulunan F110 motorlarının bakım, onarım ve revizyonunu yapma haklarını elde etmişti." ifadelerini kullanıldı.

TEI'nin, Umman Hava Kuvvetleri'ne ait F110 motorunun bakım faaliyetlerini yapmasının ardından bu kez de Singapur Hava Kuvvetleri'ne ait F110-GE-129 motorunun Motor Yapısal Bütünlük Programı (ENSIP) işlemlerini gerçekleştirerek, sevkiyatını tamamladığı kaydedildi.

Bunun TEI tarafından bakım faaliyetleri tamamlanan ilk Singapur Hava Kuvvetleri motoru olması nedeniyle ayrı önemi olduğu belirtilen açıklamada, bu çalışmanın diğer uluslararası kullanıcıların motorları için de yol gösterici olacağı vurgulandı.

ETİKETLER
F-16 Havacılık TUSAŞ
Sıradaki Haber
KOSGEB İstihdam Koruma Destek Programı'na başvurular başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:54
AJet'in İstanbul-St.Petersburg uçuşları başlıyor
15:52
Azerbaycan, Karabağ ve Doğu Zengezur'da 44 otoyol inşa ediyor
15:49
Euro Bölgesi'nde işsizlik oranı 2024 Aralık'ta arttı
15:46
Katil İsrail'in Batı Şeria'daki saldırısında ölen 10 Filistinli son yolculuğuna uğurlandı
15:47
MİT'ten Hamas'la istihbarat diplomasisi: 5 Taylandlı rehine serbest
15:55
Doğal gaza bu kış zam gelmeyecek
ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
ABD'de yolcu uçağı ile askeri helikopter havada çarpıştı
FOTO FOKUS
KKTC Cumhurbaşkanlığı binası tamamlandı
KKTC Cumhurbaşkanlığı binası tamamlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ