Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6,8 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 12 milyon 676 bin 268 kişi iken, 2022 yılı Ocak ayında 13 milyon 536 bin 984 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 5,4, inşaat sektöründe yüzde 0,2 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 9,0 arttı.

Ücretli çalışan sayısı aylık olarak değişmedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2022 Ocak ayında bir önceki aya göre değişmedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Ocak ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe değişmedi, inşaat sektöründe yüzde 1,0 azaldı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 arttı.