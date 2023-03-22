Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yazılı açıklamasında, Birleşmiş Milletler-Su (UN-Water) tarafından organize edilen 22 Mart Dünya Su Günü kutlamalarının bu yıl "Ortaklıklar ve İşbirliği Yoluyla Değişimi Hızlandırmak" temasıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Dünyada nüfus artışına paralel olarak artan gıda ihtiyacıyla tarımsal su ihtiyacının da yükseldiğine işaret eden Bayraktar, "Günümüzde dünya genelinde tarımsal arazi alanını artırmak yerine, birim alanda daha fazla ürün alma düşüncesi hakimdir. Bunu sağlamanın yollarından en önemlisi üretimde yeterli su kullanımıdır" değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, ülkede üzerinde tarım yapılabilecek arazilerin hemen hemen tamamının kullanıma açıldığına dikkati çekerek, "2022 yılı verilerine göre ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar (brüt) tarım arazisinin 6,96 milyon hektarında sulama altyapısı tamamlanmış durumdadır. 1,54 milyon hektar alanda ise sulama altyapısı tamamlanmamıştır. Net sulanan alan ise yaklaşık 5,9 milyon hektardır." bilgisini verdi.

Ülkede sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında hala geleneksel yüzey sulama yöntemleri uygulandığını belirten Bayraktar, şöyle devam etti:

"Salma, tava ve karık yöntemleriyle sulanan alanlarda yaşanan çok düşük su uygulama randımanları nedeniyle kaynaklar etkin kullanılamamakta ve çevre problemleri ortaya çıkmaktadır. Günümüzde sınırlı su kaynaklarının tüm sektörlerde çevreyle uyumlu şekilde etkin kullanılması gerekiyor. Yüzey sulama yöntemlerinin seçimi, sulama şebekesinin altyapı yetersizliği, eksik yayım faaliyetleri, ekonomik nedenler veya su kullanıcılarının tarımsal uygulamalarda tercihini geleneksel yöntemlerden yana kullanmasından kaynaklanıyor. Ülkemizde halen daha olması gerektiği seviyeye gelemeyen ve önemli bir miktarda su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için teşvik ve hibeler artırılmalı, üreticilerimiz açısından daha cazip hale getirilmeli ve modern sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmalara ağırlık verilmelidir."

Bayraktar, yağışların azalmasının arzı önemli ölçüde etkilediğini ve su yetersizliğinin ürün tercihlerine yansıdığını ifade etti.

"Deprem nedeniyle hasar alan sulama kuyularının onarımı yapılmalı"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra tarımsal sulama sorunları yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, bölgede hasar alan sulama kuyularının tamir, bakım ve onarımının hızla yapılması gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, gölet, baraj gibi sulama yatırımlarına ağırlık verilmesi gerektiğinin altını çizerek, maliyetleri her geçen gün artan ve kar oranı düşük kalan küçük işletme sahibi çiftçilerin tarımsal üretimden kopmaması için önlemler alınmasının önem taşıdığını bildirdi.

Herkesin su konusunda dikkatli davranması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Gerek sulama suyu olarak kullanımında gerekse evde ve sanayi tüketiminde hepimiz su kaynaklarımızın sürdürülebilirliği için üzerimize düşeni yapmalıyız. Yaşam kaynağımız olan suyumuzun gelecek nesillerimize miras olarak bırakılması temennisiyle 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutluyorum."