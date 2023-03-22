Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba 09:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Merkez Bankası faiz kararını yarın açıklayacak
Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu faiz kararını yarın açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak.
Aynı gün saat 14.00'te faiz kararı açıklanacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini 50 baz puan düşürerek yüzde 9'dan yüzde 8,5 seviyesine çekmişti.
Piyasa Katılımcıları Anketi yayımlandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 8,50 olarak belirlendi.
12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 12,83 düzeyinde oluştu.
Etiketler: Merkez Bankası Faiz
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