Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan açıklamaya göre, havayolu biletleme personeli alanında yaşanan acil personel ihtiyacı nedeniyle TÜRSAB Akademi çatısı altında Amadeus, Sabre ve Travelport firmalarının iş birliği ile yeni personel yetiştirmeye yönelik “Havayolu Bilet Satış Personeli Yetiştirme ve İstihdam Programı” tanıtıldı.

TÜRSAB Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Bağlıkaya'nın yanı sıra TÜRSAB Havayolu Biletleme ve IATA İhtisas Başkanı Numan Olcar da katıldı. Söz konusu toplantıda, Amadeus, Sabre ve Travelport firmaları ile iş birliği protokolü imzalandı.

''Eğitimli personel ihtiyacının karşılanması noktasında gerekli adımları attık''

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜRSAB Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya, uzmanlaşmanın öneminin her geçen gün arttığı sektörde kalifiye personel ihtiyacının da günden güne artış gösterdiğini belirterek, "Seyahat acenteciliğinde, mesleki eğitim almış personel ile müşteri memnuniyetinin sağlanması son derece önemli. Turizm konusunda eğitimli elemanların istihdam içindeki payının artması gerektiğine inanıyoruz. Bu çerçevede aktif hale getirdiğimiz TÜRSAB Akademi çatısı altında sektörümüzün eğitimli personel ihtiyacının karşılanması noktasında gerekli adımları attık, atmaya da devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Firuz Bağlıkaya, şunları kaydetti:

“Turizm sektöründeki 'Havayolu Biletme Personeli' alanında yaşanan acil personel ihtiyacından yola çıkarak TÜRSAB Akademi çatısı altında, global sistem firmalarından Amadeus, Sabre ve Travelport iş birliği ile 'Havayolu Bilet Satış Personeli Yetiştirme ve İstihdam Programı'nı başlatmaktan mutluluk duyuyoruz. 2'şer aylık periyodlar ile düzenlenecek bu eğitim programında, sektördeki biletleme personeli açığı bitene kadar devam edeceğiz. İstanbul’da başlattığımız biletleme eğitimlerini ilerleyen dönemlerde Ankara, İzmir ve Antalya’da da devam edeceğiz. ‘Havayolu Bilet Satış Personeli Yetiştirme ve İstihdam Programı’mızı bu alandaki açığı kısa sürede kapatacağına inanıyoruz.”

''Mevcut olan personele de destek olunacaktır''

TÜRSAB Havayolu Bilet Satış ve IATA İhtisas Başkanı Numan Olcar ise sektörde liyakatın çok önemli olduğunu aktararak, "Yeni bir personel yetiştirilmesi ve taze kan sağlanması bu projenin temelini oluşturdu. Mevcut olan personele de destek olunacaktır. İlk kez bir masa etrafında bir araya geldik, TÜRSAB olarak bundan memnuniyet duymaktayız. Rakip olan firmalar bu proje ile bir araya geldi” dedi.

Programa katılım koşulları

Başvuruların online olarak alınacağı programa katılabilmek için gerekli şartlar şöyle:

"Lise, ön lisans ya da lisans mezunu olmak, herhangi bir seyahat acentesinde çalışmıyor olmak ya da halihazırda biletleme personeli olarak çalışmıyor olmak, daha önce Amadeus, Sabre, Travelport firmalarına ait bir GDS programı sertifikasına sahip olmamak, kursa katılan, eğitimini başarıyla tamamlayıp sınavı geçen bütün kursiyerlerin işe yerleştirileceği Bilet Satış Yerleştirme ve İstihdam Programı’na, 30 Ağustos 2022 tarihine kadar 'https://akademi.tursab.org.tr' web adresinden online olarak başvurulabilecek."

Bu arada, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedeflenen program kapsamında istihdam edilecek personelin maaşlarının 10 bin TL ile 20 bin TL arasında olması öngörülüyor.