Rapor, krizin hane halkı üzerinde küresel mali krizden daha büyük bir etkisi olabileceği konusunda uyardı.

Daha soğuk havaların enerji talebini artırdığı ekim ayından itibaren faturaların yaklaşık yüzde 80 oranında artması bekleniyor. Kış enerji faturalarının geçen yılın üç katından fazla olması bekleniyor.

Baringa'nın ortaklarından James Cooper, çıkışa verdiği demeçte, "Toplum üzerindeki etki, haneler üzerindeki etki açısından 2008 çöküşünden daha yüksek olacak" dedi.

"Artık hane halkının çoğunluğunun borç altına girdiği veya çok kırılgan bir finansal durumun olduğu bir bölgeye taşınıyoruz."

İngiltere'de ortalama yıllık hane halkı enerji faturalarının 1 Ekim'den itibaren 3 bin 500 sterlini aşacağı tahmin ediliyor.

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, bu, ortalama hane halkı harcanabilir gelirinin yüzde 11'inden fazlasına tekabül ediyor.

Ulusal Sağlık Servisi bu ay , hükümetin artan enerji faturaları konusunda acil önlem almaması halinde Birleşik Krallık'ın sağlık sorunları, aşırı ölümler ve artan eşitsizliği içeren bir "insani krizle" karşı karşıya kalabileceği konusunda uyardı.