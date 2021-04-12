Türkşeker açıklamasına göre, pancar üretimindeki bir asırlık "sözleşmeli tarım" tecrübesini salgın döneminde pancar dışı ürünlerde de (buğday, arpa, mısır, ayçiçeği vb.) uygulayan Türkşeker, 2020/2021 Şeker Üretim Dönemi’ni de rekorlarla kapattı.

Buna göre, 935 bin 100 ton olan A Kotası şeker üretimini gerçekleştirirken, 137 bin 545 ton da C şekeri üreterek rekor kıran Türkşeker ayrıca ürettiği C şekerin ihracatına da başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı Şeker Dairesi’nden ürettiği C şekerin yüzde 60’ı için ihracat yetkisi alan firma, 80 bin ton şeker ihracatı gerçekleştirerek yaklaşık 30 milyon dolar gelir elde etti.

Aynı zamanda, C şekerini dahili işlemde kullanarak ihracat yapan firmalara da 10 bin 400 ton satış gerçekleştiren Türkşeker, bu satıştan da yaklaşık 35 milyon lira gelir elde etti.

Türkşeker, ürettiği C şekerin tamamını satarak 436 milyon lira gelir elde etmeyi hedefliyor.