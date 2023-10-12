Açık 19.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 12.10.2023 17:06

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 9 ayda yüzde 300 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili Ahmet Güleç, bu yıl Suudi Arabistan'a 9 ayda yapılan ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 300 artışla 1,8 milyar doların üzerine çıktığını açıkladı.

Türkiye'nin Suudi Arabistan'a ihracatı 9 ayda yüzde 300 arttı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda, TİM ile Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) işbirliğiyle düzenlenen "Suudi Arabistan Genel Alım Heyeti" programı İstanbul'da gerçekleştirildi.

TİM Başkan Vekili Ahmet Güleç, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın bulundukları coğrafyada iki önemli aktör olduğuna işaret etti. Güleç, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri "kazan-kazan" ilkesi çerçevesinde maksimum düzeye yükseltmek için çalıştıklarını bildirdi.

"Suudi Arabistan'a ihracat yapan firma sayısında da önemli artış var"

Zaman zaman yaşanan sıkıntılara rağmen iki ülke arasındaki bağların giderek güçlendiğini vurgulayan Güleç, "Ülkelerimiz arasında siyasi ilişkilerin gelişmesine paralel olarak ihracatımızda da ciddi bir artış trendi yakaladık. Bu yıl Suudi Arabistan'a 9 aylık ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 300 artışla 1,8 milyar doların üzerine çıktı. Suudi Arabistan'a ihracat yapan firma sayısında da önemli artış var. 2022'nin tamamında 3 bin 560 firmamız Suudi Arabistan'a ihracat yaparken, bu yılın 9 aylık bölümünde sayı 5 bin 600'ü geçti. Ülkelerimiz arasında halen 6 milyar dolar seviyesinde bulunan ticaret hacmini çok daha büyütebileceğimiz bir potansiyel olduğunu biliyorum. Bugünkü toplantıda bir kez daha gördüğümüz gibi iki tarafta da bu potansiyeli harekete geçirme konusunda güçlü bir irade bulunuyor." ifadesini kullandı.

"Ocakta 1000 iş insanımızı Suudi Arabistan'a götüreceğiz"

MÜSİAD Uluslararası İş Forumu Başkan Yardımcısı Gazi Mısırlı da yakın bir gelecekte Suudi Arabistan'dan 50 kişilik yeni bir heyeti İstanbul'da ağırlayacaklarını bildirdi. Mısırlı, "Ayrıca 14 Ocak 2024'te Ticaret Bakanımız Ömer Bolat ile Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Macid bin Abdullah Al Kasabi'nin katılımıyla MÜSİAD'ın ev sahipliğinde Suudi Arabistan'da 28. Uluslararası İş Forumu'nu gerçekleştireceğiz. Türkiye'den 1000 iş insanı götürmeyi hedeflediğimiz organizasyona Suudi Arabistan'dan da hemen hemen aynı sayıda katılım bekliyoruz." bilgisini verdi.

ETİKETLER
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) İhracat Suudi Arabistan
Sıradaki Haber
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçek yağı fiyatında indirim
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:29
Filistinli yetkili: "İsrail, Gazze'de ailelere karşı 30'a yakın katliam gerçekleştirdi"
17:27
İsrail'in Gazze saldırısında aynı aileden 7'si çocuk 9 kişi öldü
17:24
Rusya: BMGK'nin Filistin kararının uygulanmasını istiyoruz
17:23
NATO müttefikleri İsrail'den "orantılı karşılık" bekliyor
17:09
İsrail Lübnan'da bir noktayı "hatalı ihlal değerlendirmesiyle" füze ile vurdu
16:54
KARADENİZBİRLİK'ten ayçiçek yağı fiyatında indirim
Filistinliler BM binasına sığındı
Filistinliler BM binasına sığındı
FOTO FOKUS
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, gazetecilerin sorusuna öfkelendi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ