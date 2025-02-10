Çok Bulutlu 1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
TRT Haber 10.02.2025 10:00

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Sanayi üretim endeksi, Aralık 2024'te aylık bazda yüzde 5, yıllık bazda yüzde 7 artış gösterdi.

Türkiye'nin sanayi üretimi arttı
[Fotograf: AA]

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.
 

ETİKETLER
Sanayi Üretimi TÜİK
Sıradaki Haber
İşsizlik rakamları açıklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:23
5 ilde yoğun kar: 47 yol ulaşıma kapandı
11:09
Doğu buz kesti: Araçlar, nehirler, şelaleler buz tuttu
11:27
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor
10:52
Ankaralıların beklediği kar yağışı geliyor
10:35
Trump ile Taylor Swift arasında gerilim: MAGA affetmez
11:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Malezya'da fahri doktora beratı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya'da
FOTO FOKUS
Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar verdi
Trafikte tartıştığı kişinin aracına beyzbol sopasıyla zarar verdi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ