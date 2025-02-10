Türkiye'nin sanayi üretimi arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın aralık ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,8 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 6,8 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 11,4 arttı.

Sanayi üretimi aylık yüzde 5 arttı

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, 2024 yılı Aralık ayında madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,2 arttı, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 5,6 arttı ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı.

