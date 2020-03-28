Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun ocak ayına ilişkin "Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Sektör Raporu"na göre, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince en çok LPG ithalatı yapılan ülkeler sırasıyla Cezayir, ABD, Kazakistan, Yunanistan, Norveç, Santa Kitts ve Nevis ile Rusya oldu.

Türkiye'nin LPG ithalatı ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artışla 262 bin 536 tona çıktı.

Ocakta, rafinerici ve dağıtıcı lisansı sahiplerince yapılan LPG ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 40,3 azalarak 9 bin 536 tona geriledi. İhracat, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Lübnan, Yunanistan ve Türkiye Serbest Bölgesi'ne yapıldı.

Bu dönemde LPG üretimi ise yüzde 14,5 artarak 94 bin 235 tona ulaştı.

Dağıtıcı lisansı sahiplerince 262 bin 617 ton otogaz, 54 bin 560 ton tüplü LPG ve 8 bin 45 ton dökme LPG satışı yapıldı. Böylece, ocakta toplam LPG satışı 325 bin 224 tonu buldu.

LPG satışı arttı

Tüplü LPG satışı ocakta yıllık bazda yüzde 2,4 azalırken, dökme LPG satışı yüzde 6,9, otogaz satışı ise yüzde 8,4 arttı. İç piyasada LPG satışlarında toplamda yüzde 6,4'lük artış gerçekleşti.

Söz konusu ayda, LPG pazarında yüzde 80,7 ile otogaz birinci sırada yer alırken, bunu yüzde 16,8 ile tüplü LPG, yüzde 2,5 ile de dökme LPG izledi.