Denizlerde, 1 Eylül'de başlayan balık avı sezonu, 15 Nisan’da sona erecek.

Karadeniz’de hava sıcaklığının artmasıyla balık sürüleri de daha soğuk olan kuzeyde Gürcistan ve Rusya karasularına yöneldi.

Koronavirüs nedeniyle yurt dışına açılamayan balıkçılarda teknelerini limanlara demirleyince avcılık durma noktasına geldi. Tezgahlarda balık miktarı ve çeşidi de azaldı. İstavrit, Mezgit, Palamut, Lüfer, Çinekop gibi çeşitlerde sınırlı miktarda satılıyor. Tezgahlarda daha çok Ege ve Akdeniz’den gelen balıklar yer alıyor.

"Koronavirüs çıktı balık bitti"

Gökmen Aydın da "Normalde hamsiye zaten erken başladılar. Hava da sıcak olunca bu kez hayvan soğuğa kaçtı ve balık azaldı. Koronavirüs de çıktı hepten balık bitti. Bir dahaki seneye bakalım ne çıkar. Şimdi levrek, somon gibi balıklar var. Bunlar da olmazsa hiç dükkân açmayacağız ama mecbur açıyoruz. Satışlar şu an yarı yarıya düştü. Koronavirüs yüzünden kimse sokağa çıkmıyor” diye konuştu.