Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santrali elektrik üretimine başlıyor

Elazığ'da Devlet Su İşleri 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü'ne kurulan 1 megavatlık Kuzova Yüzer Güneş Enerjisi Santrali (GES), gelecek ay elektrik üretimine başlayacak.

DSİ 9. Bölge Müdürlüğünce Keban Baraj Gölü kenarında bulunan 7 köyde 47 bin 830 dekarlık araziyi sulamada kullanılan Kuzova Pompaj Sulama Tesisinin yanında 2 megavat kapasiteli GES kuruldu.

Bu yatırım, bağlantılı güneş enerjisinden faydalanmak ve çiftçilerin arazilerini sulamak için kullanılan elektrik maliyetini azaltmak amacıyla bir yenisi daha eklendi.

DSİ Bölge Müdürlüğü tarafından Fatmalı köyü Beşevler mezrası mevkisindeki Keban Baraj Gölü üzerine yüzer GES kuruldu.

Türkiye'nin ilk yüzer güneş enerjisi santralinde yıllık 1 milyon 806 bin kilovatsaat enerji elde edilmesi hedefleniyor.

Yüzer GES'in 15 dönüme kurulu ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgede 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ını karşılaması hedefleniyor.

"Başarıya ulaşan ilk proje"

DSİ 9. Bölge Müdürü Sebahattin Şamcı, Keban Baraj Gölü çevresinde üretim yapan çiftçinin elektrik giderine katkı sunmak için bu ürünün hayata geçirildiğini söyledi.

Kuzova bölgesindeki çiftçinin en büyük giderinin enerjiye işaret eden Şamcı, "Güneş enerjisinden faydalanmak için kurum olarak bir proje gerçekleştirdik. Karasal ve yüzer GES olarak iki kısım halinde inşaata başlandı. Şu an 2 megavatlık karasal GES'in inşaatı. 1 megavatlık yüzer GES' ben de şu anda tamamlamış, kabul aşamasına gelmiş durumdayız. Türkiye'de ilk defa yüzer GES projesini Elazığ'da uyguladık." dedi.

Bu projeden sonra Türkiye'nin diğerlerinde baraj da yüzer GES üretiminin konuşulmaya başlandığı dile getirilen Şamcı, ortaya çıkan kanunla da göl ve barajlarda yüzer sistem enerji üretimi oluşumunun önünün açıldığını bildirdi.

Şamcı, "Türkiye'de ilk yapılan karasal GES'lerden biri de Kuzova'da yapıldı. Yüzer GES de Kuzova'da yapıldı. Amacımız aynı zamanda karasal GES ile yüzer GES arasında enerji üretimi de karşılaştırma yaparak bundan sonra projeler için ön bir inceleme yapmak. Yüzer GES'lerin karasal GES'e göre maliyeti biraz daha yüksek ancak yaklaşık yüzde 15 daha fazla enerji elde ediliyor. Ayrıca karasal GES'de 1 megavat için 15 dönüm yer işgal etmek zorunda kalırken yüzer GES'te 6 dönüm alana sığmak mümkün." diye konuştu.

Yüzer GES sayesinde boş ve taşlık arazilerin tarıma kazandırılabileceğini ifade eden Şamcı, yüzer GES'te 1840 panel döşenmediğini kaydetti.

Şamcı, Türkiye'de daha önce yüzer GES sistemi konusunda daha önce yüzer GES sistemi konusunda ancak başarıya ulaşmadığını ifade ederek, "Başarıya ulaşan ilk projemiz Kuzova yüzer GES. Yüzer GES'i özellikle Keban gibi güzel bir alanda başarının amacı Keban'ın bundan sonraki büyümeyi artırması." diye konuştu.

Bu sistemin kağıtla ilgili yaklaşık yüzde 25'inin iletişim halinde olduğunu, gerekli hava sirkülasyonunu sağlayarak sucul yaşamayı azaltmayı amaçladıklarını dile getiren Şamcı, bunun için Kocaeli Üniversitesi ile yürüttüklerini kaydetti.

Şamcı, belirli aralıklarla sudan numune üreme canlıların analizinin olduğunu ve şu ana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığını belirtti.

"Amacımız çiftçiyi destekliyoruz"

Kuzova GES'te şu anda 3 megavatlık bir enerji teknolojisinin inşa edildiğini, bunun için yıllık gelirinin yaklaşık 17 milyon liraya çıktığını belirtti.

Kuzova GES'te 2024 yılı için öngördükleri enerji giderinin yaklaşık 33 milyon lira olduğunu, planladıkları 6 megavatlık GES'in 2 megavatını karasal GES, 1 megavatını yüzer GES olarak kurduklarını, kalan 3 megavatını da yüzer GES yapacağını söyleyen Şamcı, "Amacımız çiftçiyi destekleyerek, çiftçinin Bu yıl sulama sezonuna girdiğimizde, pompaları çalıştırdığımızda enerjimizi yüzer GES ve karasal GES ileterek çiftçimizi desteklemiştik." bölgede kullanıldı.

"Bu proje Türkiye'nin geleceği olacak"

Kurulacak 3 megavatlık yüzer GES'in ihale aşamasında olduğunu anlatan Şamcı, yüzer güneş enerjisi santrali ve faaliyete geçen 2 megavat kapasiteli karasal GES ile bölgede 47 bin 830 dekar arazinin sulanması için kullanılan enerjinin yaklaşık yüzde 40'ının karşılanmasının hedeflendiğini söyledi.

Şamcı, yüzer GES'in yanına gidecekleri 3 megavatlık yeni yüzer GES ile Kuzova pompa istasyonunun tüketilen enerjisinin yaklaşık yüzde 80'lik kısmını tamamladığını belirterek, şöyle dedi:

"Bu proje Türkiye'nin geleceği olacak. Buna da Elazığ yönetimi devam edecek. Çiftçilerimizin haziranın ilk haftası su talebi olacak. O zaman buradan aldığımız enerjiyle pompa istasyonunu çalıştıracağız. Çiftçilerimiz rahatlıkla bundan sonraki süreçte her türlü ekini ekerek desteklemeyle tarımla desteklenecek."

Şamcı, doğu-batı yönünde yüzer GES'te doğuşundan batışına kadar gün ışığının tamamından faydalanacağını sözlerine ekledi.