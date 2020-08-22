Denizlerdeki sondaj çalışmaları, Türkiye'nin tam bağımsız enerji hamlesinin en önemli ayaklarından biri. Bu vizyonun başrolünde ise ilk yerli sondaj gemisi "Fatih" yer alıyor.

Önce Doğu Akdeniz'de faaliyet yürüten gemi, 20 Temmuz'dan bu yana Karadeniz'i karış karış taradı. Umutları boşa çıkarmayan "Fatih" 320 milyar metreküp ile, tarihi bir doğalgaz keşfine imza attı.

İşte Fatih Sondaj Gemisi'nin Mavi Vatan'ın derinliklerine uzanan o gurur dolu hikayesi;

"Karadeniz yolculuğunuz hayırlı olsun"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, büyük umutlarla Karadeniz görevine uğurladı Fatih'i. O tarihi günde, Türkiye'nin dümeni bağımsız enerjiye kırıldı.

Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi Fatih'in hikayesi Mavi Vatan'ın bir parçasında yani Doğu Akdeniz'de başladı. 2019 yılı nisan ayında, Akdeniz'de suların ısınmasına neden olan mevsim değil, Türkiye'nin kararlı tutumuna gösterilen tepkilerdi. Uluslararası baskılara rağmen Türkiye hakkı olan sondaj çalışmalarını yürütme konusunda kararlı bir duruş sergiledi. Doğu Akdeniz'de 7 gün 24 saat aralıksız çalışma yürütüldü.

Denizlerin "Fatih"i için yeni rota çizildi. Karadeniz işaret edildi. Fatih, Doğu Akdeniz'deki önemli görevini Yavuz Sondaj Gemisine devretti ve Karadeniz'in bereketli suyuna doğru yolculuk başladı.

Fatih 229 metre uzunluğu, 36 metre genişliği ile yüzen bir dev. Sadece sondaj kulesi 64 metre uzunluğunda. 12 bin 200 metre derinlikte sondaj yapabiliyor.

Fatih Sondaj Gemisi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde sefere çıktı

İstanbul Boğazı'dan geçmesi için 103 metrelik platformu söküldü. Fatih'in özel yolculuğu için İstanbul'u heyecan sardı. Boğazın sularında süzülen Fatih Sondaj Gemisi'ni, Cumhurbaşkanı Erdoğan, uğurladı. Tarih de anlamlıydı. Karadeniz seferi, İstanbul'un Fethi'nin 567. yıl dönümünde başladı.

Geçtiği her yerde büyük bir coşku ile karşılandı, Fatih Sondaj Gemisi. Sökülen 103 metrelik platformunun yeniden monte edilmesi için Trabzon Limanı'na yanaştı. İşlemler tam 36 saat sürdü. Ardından römorkörler eşliğinde 200'ü aşkın personeliyle Karadeniz'e açıldı. Fatih'in şanlı seferine mehter sesi eşlik etti.

Fatih Sondaj Gemisi, ilk sondaja Zonguldak açıklarında başladı

Takvim yaprakları 20 Temmuz'u gösteriyordu. Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna-1'de sondaja başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Karadeniz'i karış karış tarayacağız, varsa mutlaka bulacağız." dedi. "Fatih" umutları boşa çıkartmadı, çok geçmeden tarihi bir keşfe imza attı. Karadeniz'in derinliklerinde 320 milyar metrükep doğalgaz rezervi keşfetti. Fatih Sondaj Gemisi, bu çalışmayla Türkiye'ye büyük gurur yaşattı.