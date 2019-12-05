Açılışta konuşan Slimstock Türkiye Genel Müdürü Songül Sezer, ödüller için her geçen yıl yüzde 20 oranla daha fazla şirketin başvuru yaptığını söyledi. Sezer, dijitalleşmenin tedarik zinciri içindeki her oyuncu için kaçınılmaz olduğunu belirterek, “Şirketler, tedarik zinciri alanında yaptığı projeleri paylaşacak pek fazla platform bulamıyordu. SCP Ödülleriyle birlikte bu projeleri tüm Türkiye hatta dünya basınında duyurmak için heyecanlanıyorlar” dedi.

Ödül alan şirket ve temsilcileri şu isimlerden oluştu:

Semih Adakçı (Assan Alüminyum Tedarik Zinciri Direktörü), Onur Bayar (LG Electronics Tedarik Zinciri Yönetimi Müdürü), Sibel Bayat (OYAK Renault Operasyonel Lojistik Direktörü), Selim Demir (Toyota Türkiye Kıdemli Müdür), Sertaç Hamza (McDonald’s Tedarik Zinciri Türkiye Lideri), Neslihan Kahraman (MERCK Tedarik Zinciri Müdürü), Börgehan Köksal (NETAŞ Tedarik Zinciri Direktörü), Tolgay Nur (BSH Tedarik Zinciri Dönüşümü Başkan Yardımcısı), Hasan Önder (Doğtaş Kelebek Müşteri Operasyonları Direktörü), Ahmet Özaslan (FLO Operasyonel Mükemmellik Müdürü), Ersin Öztürk (BOSCH Lojistik Direktörü), Volkan Peker (AVANSAS Tedarik Zinciri Direktörü), Gökşen Töre Sancak (Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı), Nihat Sevim (Valeo Otomotiv Tedarik Zinciri Müdürü), Mustafa Soylu (Arçelik Tedarik Zinciri Direktörü), Akın Sütçüler (Ak-Kim Kimya Tedarik Zinciri Direktörü), Arda Şirin (Boyner Lojistik ve Planlama Direktörü), Ufuk Uzel (Kordsa Global Tedarik Zinciri Direktörü), Arif Emre Ünal (Arzum Operasyonel Direktörü), Ahmet Viçin (Vakko Lojistik Direktörü), Mahir Yamakoğlu (Doğuş Çay Tedarik Zinciri Müdürü).

Proje ödülleri de sahiplerini buldu

“En Sürdürülebilir” proje dalında ödülü FLO Operasyonel Mükemmellik Müdürü Ahmet Özaslan kazandı. “En Teknolojik” proje ödülü OYAK Renault Operasyonel Lojistik Direktörü Sibel Bayat’ın, “En Yenilikçi” proje ödülü ASSAN Alüminyum Tedarik Zinciri Direktörü Semih Adakçı’nın oldu. “En Etkin / Etkili” proje ödülünü ise Toyota Türkiye Kıdemli Müdürü Selim Demir kazandı.

Kaynak: TRT Haber