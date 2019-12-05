Yalova, tersanelerin gösterdiği başarıyla Türkiye'de kasım ayı verilerine göre ihracatını en fazla artıran il oldu.

Yalova Altınova Tersane Girişimcileri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Şükrü Fazıl Uzun, gemi ihracatının yüzde 70'inin Yalova'dan yapıldığını ifade etti.

İlin ihracat hacminde önemli rol oynayan Yalova-Altınova Tersane Bölgesi'nin yaklaşık 6 kilometrelik bir kıyı şeridi bulunduğunu aktaran Uzun, "Sektörümüz yatırımcıları ve çalışanlarının inanç ve gayretleri sayesinde dünya denizcilik camiasında tanınan ve tercih edilen gemi inşa, bakım ve onarım bölgesi haline gelmiştir. Halen 23 bini aşan çalışan var. Tersanelerimizde yılda 55-60 gemi ve tekne inşa edilmekte, 750-800 gemiye bakım-onarım hizmeti verilmektedir." diye konuştu.

Bakım onarım hizmetleri 600 milyon doları aşkın döviz kazandırıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre 2018 yılında Türkiye'nin gemi yat ihracatının 990 milyon dolar olduğunu ifade eden Uzun, şöyle konuştu:

"2019 yılının 11 ayında 931 milyon 175 bin dolar tutarında ihracat yapıldı. Aralık ayında da teslim edilecek gemilerle yıl sonunda önceki yıl rakamının yakalanacağını, belki de geçileceğini öngörmekteyiz. Bakım onarım hizmetlerimiz de 600 milyon doları aşkın döviz kazandırmaktadır. Kalite, zamanında teslim, değişen ihtiyaçlara hızlı yanıt verebilecek esneklik içeren müşteri memnuniyeti odaklı yaklaşımı, sektör çalışanlarının sosyal hakları ile iş güvenliği ve çevre tedbirlerine gösterilen özen, Türk tersanelerinin tercih edilmesi için önemli etkenlerdir."

Son teknolojiyle donatılan gemiler dünyaya dağılıyor

Tersanelerin çalışmalarında hibrit, elektrikli sevk ile uzaktan kumanda sistemleri gibi yeni teknolojiler kullandığını da sözlerine ekleyen Uzun, şu ifadeleri kullandı:

"İleri teknolojilere sahip sistemlere sahip römorkör, balıkçı gemileri, araştırma gemileri, rüzgar türbini inşa-bakım gemileri, feribot ve yolcu gemileri inşa edilmektedir. İnşa edilen gemilerin büyük çoğunluğu Norveç, İzlanda, İngiltere, Fransa, Danimarka, Kanada, İrlanda, Rusya gibi ülkelere ihraç edilmektedir. Bu gemilerin bazıları, 'dünyanın en büyük balık fabrika gemisi', 'dünyanın ilk uzaktan kumandalı römorkörü', 'Türkiye'de inşa edilen en büyük yüzer havuz' gibi unvanlara da sahiptir."

Halen Türkiye'de ilk kez kruvaziyer yapıldığını da hatırlatan Uzun, bunun dışında bazı tersanelerin sipariş defterlerinin de 2022 yılına kadar dolu olduğunu söyledi.

Kaynak: AA