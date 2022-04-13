Mart ayı konut değerleme istatistikleri açıklandı. Türkiye’nin en değerli ilçeleri de sıralandı.

Tarihi yapılarıyla, parklarıyla ve ana ulaşım akslarına yakınlığının yanı sıra İstanbul Boğazı'na olan sahiliyle Beşiktaş ilçesi konut alım satımında Türkiye'nin en pahalı ilçesi oldu. Öyle ki buradaki fiyatlar istanbul'un genel fiyat ortalamasının 4-5 katından daha fazla.

Mart verilerine göre Beşiktaş’ta konutların metrekare fiyatı ortalama 47 bin Türk Lirası'na yükseldi.

Sarıyer ikinci sırada

Pahalılıkta Beşiktaş’ı doğal güzelliği ve yeşilliğiyle Sarıyer takip etti. 44 bin 219 TL ortalama metrekare fiyatı ile Sarıyer türkiye’nin en pahalı ikinci ilçesi oldu.

Sarıyer’i 33 bin TL metrekare fiyatıyla İzmir’in Çeşme ilçesi takip etti. Geçen yılın aynı dönemine göre Beşiktaş’ta yüzde 175, Sarıyer’de yüzde 168, Çeşme’de yüzde 134 fiyat artışı gerçekleşti.

Değer sıralamasında bu 3 ilçeyi sırayla Kadıköy, Bakırköy, Bodrum, Bozcaada, Beykoz, Kaş ve İstanbul Adalar takip ediyor.

Kamera: Ahmet Bağış