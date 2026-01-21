Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 122 bin 519 megavat oldu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 62,3'üne karşılık gelen 76 bin 281 megavatlık kısmını yenilenebilir enerji oluşturdu.

Geçen yıl sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünde güneşin payı 25 bin 109 megavat ile yüzde 20,5'e, rüzgarın payı da 14 bin 774 megavatla yüzde 12,1'e erişti. Güneş ve rüzgar kurulu gücünün toplamı ise 2025'te yüzde 32,6 ile 39 bin 883 megavata çıkmış oldu.

Rekor elektrik tüketimine rekor üretimle karşılık verildi

2025'te toplam elektrik tüketimi 360 bin 929 gigavatsaatle tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkarken bu tüketime 362 bin 992 gigavatsaatlik rekor üretimle karşılık verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin güneş ve rüzgar kurulu gücünü 2035'te 120 bin megavata çıkarmayı hedeflediklerini belirterek, "Güneş ve rüzgar kurulu gücümüzün toplamı, 40 bin megavata yaklaştı. Böylece, güneş ve rüzgarda 120 bin megavat kurulu güç hedefimizin üçte birini yakaladık." ifadelerini kullandı.

2025'te güneş kaynaklı elektrik üretim oranının yüzde 10,5, rüzgarın üretimdeki oranının da yüzde 10,7 ile tüm zamanların en yüksek yıllık seviyesine çıktığını vurgulayan Bayraktar, "Buna göre, 2025'te toplam elektrik üretimimizin beşte birinden fazlasını rüzgar ve güneşten karşıladık." bilgisini paylaştı.

Bayraktar, toplam üretimin yüzde 56,7'sinin yerli ve yenilenebilir kaynaklardan sağlandığını ifade ederek, "Türkiye'nin enerjisini, Türkiye'nin öz kaynaklarıyla yükseltmeye ve arz güvenliğimizi güçlendirmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

2025 sonu itibarıyla elektrik kurulu gücünün kaynaklara göre dağılımı ise şöyle: