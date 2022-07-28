Haber Giriş: 28 Temmuz 2022 Perşembe 10:50Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin doğal gaz depolama tesisleri kışa hazır
[Fotograf: AA]
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yer altı doğal gaz depolama tesislerinde hazırlıkların başladığını ve mevcut depolama oranlarının kış öncesi yüzde 100'e ulaşacağını belirtti.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğal gaz depolama tesislerine ilişkin sosyal medya hesabından bilgi verdi.
Bakan Dönmez, açıklamasında şunları kaydetti;
Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak. Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı yüzde 100. Silivri'de mevcut depolama oranı yüzde 82. Eylül'de yüzde 100
Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesislerimizde kış hazırlıkları başladı. ❄️— Fatih Dönmez (@fatih_donmez) July 28, 2022
Depolarımız kış öncesi full kapasiteye ulaşacak.
Tuz Gölü'nde mevcut depolama oranı: %????
Silivri'de mevcut depolama oranı: %82. ⬆️Eylül'de %???? pic.twitter.com/3qgii6JK3g
Etiketler: Doğalgaz Fatih Dönmez Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
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