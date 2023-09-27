Türkiye'nin büyüme tahminleri art arda yukarı çekildi

Türkiye para ve maliye politikasından taviz vermeden ilerliyor. Arka arkaya adımlar atılıyor. Hedef, enflasyonda tek haneli rakamlara kalıcı düşüş. Bunun yanında, büyümeyi destekleyici adımlardan da vazgeçilmiyor.

Büyüme trendi üst üste 12 çeyreğe taşındı

Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 3,9 ikinci çeyrekte de yüzde 3,8 büyüdü. Böylece büyüme trendi üst üste 12 çeyreğe taşındı. Türkiye'nin büyüme performansı ve ortaya konulan hedefler yukarı yönlü revizyonları da beraberinde getirdi.

Son revizyon, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P'den geldi. Kuruluş, Türkiye ekonomisi için yıl sonu büyüme beklentisini 1,2 puan artırdı. Yüzde 2,3'ten yüzde 3,5'e çıkardı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü de (OECD) geçen hafta revizyona gitti. Büyüme beklentisini yüzde 3,6'dan yüzde 4,3'e yükseltti.

Moody's de yıl sonu büyüme tahminini 1,6 puan birden artırarak yüzde 4,2'ye çıkardı. Fitch ise yüzde 2,5'ten yüzde 4,3'e yükseltti. Dünya Bankası yüzde 3,2'lik, IMF ise yüzde 3'lük yıl sonu büyüme beklentisine sahip.

Yeni dönemde güçlü, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefleniyor. Yatırım, üretim ve istihdam artışıyla sürdürülebilirlik de sağlanacak. Bu paralelde yukarı yönlü revizyonların da devamı bekleniyor.