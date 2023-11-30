Hafif Sağanak Yağışlı 9.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 30.11.2023 09:42

Türkiye'nin AB coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından AB'ye yapılan 12 coğrafi işaret başvurusundan ilk olarak Ayaş domatesinin tescillendiğini ve Türkiye'nin 15. AB coğrafi işaretli ürünü olduğunu bildirdi.

Türkiye'nin AB coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükseldi
[Fotograf: AA]

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ayaş domatesinin Avrupa Birliği (AB) tescili alması ile ilgili, "Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında, Bakanlığın öncülüğünde başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından AB'ye yapılan 12 coğrafi işaret başvurusundan ilk olarak Ayaş domatesinin tescillendiğini ve Türkiye'nin 15. AB coğrafi işaretli ürünü olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda da bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz. Yerel değerlerimizden biri olan 'Ayaş domatesi' AB'de coğrafi işaret tescili aldı. Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir."

Bu yıl ilk kez doğrudan TÜRKPATENT tarafından Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı için AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Ayaş domatesi, komisyon nezdinde en kısa süre içerisinde yayımlanarak coğrafi işaret aldı.

Ayaş domatesinin yanı sıra AB nezdinde coğrafi işareti bulunan diğer ürünler şöyle:

"Antakya künefesi, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini, Suruç narı ve Taşköprü sarımsağı. "

ETİKETLER
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Coğrafi İşaretler Avrupa Birliği
Sıradaki Haber
Brent petrolün varili 83,25 dolar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
Bakan Işıkhan: Bütün emeklilerimiz 5 bin lira ikramiyeyi alacak
11:04
Devriye gezen polisin dikkati gençlerin hayatını kurtardı
10:55
Kırşehir'de DEAŞ'ın sözde yöneticisi ve iki kişi yakalandı
10:53
ABD'li senatör, Beyaz Saray'ın İsrail'e sağladığı askeri yardım için "koşul" koymadığını söyledi
10:55
Ayı sesi çıkaran tatilci anne ayıyı çileden çıkardı
10:47
ABD Kongre üyelerinden Beyaz Saray önündeki Gazze için açlık grevine destek
'Filistinli cesur kız' da serbest bırakıldı
'Filistinli cesur kız' da serbest bırakıldı
FOTO FOKUS
Bursa’da sağanak sele dönüştü
Bursa’da sağanak sele dönüştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ