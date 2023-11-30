Türkiye'nin AB coğrafi işaretli ürün sayısı 15'e yükseldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ayaş domatesinin Avrupa Birliği (AB) tescili alması ile ilgili, "Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Kacır, yazılı açıklamasında, Bakanlığın öncülüğünde başlatılan "Uluslararası Coğrafi İşaret Seferberliği" kapsamında ocak ayında Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) tarafından AB'ye yapılan 12 coğrafi işaret başvurusundan ilk olarak Ayaş domatesinin tescillendiğini ve Türkiye'nin 15. AB coğrafi işaretli ürünü olduğunu bildirdi.

Konuya ilişkin X sosyal medya platformundan paylaşımda da bulunan Kacır, şunları kaydetti:

"Söz verdiğimiz gibi yerel değerlerimizi dünya sahnesine taşımaya devam ediyoruz. Yerel değerlerimizden biri olan 'Ayaş domatesi' AB'de coğrafi işaret tescili aldı. Kültürel mirasımızın ve zengin tarım çeşitliliğimizin önemli bir parçası olan Ayaş domatesi gibi tescillerimiz, Türk tarımının ve yerel değerlerimizin korunması ve tanıtılması konusundaki kararlılığımızın bir göstergesidir."

Bu yıl ilk kez doğrudan TÜRKPATENT tarafından Ayaş domatesi, Bingöl balı, Bursa şeftalisi, Ezine peyniri, Hüyük çileği, Isparta gülyağı, Kilis zeytinyağı, Manisa mesir macunu, Rize çayı ve Urla sakız enginarı için AB'ye coğrafi işaret başvurusu yapılmıştı. Ayaş domatesi, komisyon nezdinde en kısa süre içerisinde yayımlanarak coğrafi işaret aldı.

Ayaş domatesinin yanı sıra AB nezdinde coğrafi işareti bulunan diğer ürünler şöyle:

"Antakya künefesi, Aydın inciri, Aydın kestanesi, Bayramiç beyazı, Çağlayancerit cevizi, Edremit zeytinyağı, Gaziantep baklavası, Gemlik zeytini, Giresun tombul fındığı, Malatya kayısısı, Milas zeytinyağı ve yağlı zeytini, Suruç narı ve Taşköprü sarımsağı. "