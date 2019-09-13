Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin temmuz ayı uluslararası ticaret verilerini yayımladı. Verilere göre, AB'nin temmuz ayında toplam ihracatı 181,2 milyar euro, ithalatı da 181,3 milyar euroya ulaştı. AB, temmuz ayında yaklaşık 100 milyon euro ticaret açığı verdi.

Avro Bölgesi'nin ise temmuz ayında toplam ihracatı 206,5 milyar euro, ithalatı 181,7 milyar euro seviyesine çıktı. Böylece Avro Bölgesi, söz konusu dönemde yaklaşık 24,8 milyar euroluk ticaret fazlasına ulaştı.

Eurostat verilerine göre, Türkiye, temmuz ayında AB'ye 7 milyar 639,3 milyon euroluk ihracat yaptı. AB'den 6 milyar 375,7 milyon euroluk ithalat gerçekleştiren Türkiye, temmuzda 1 milyar 263,6 milyon euro ticaret fazlası verdi.

Türkiye, bu yılın ilk 7 ayında AB'ye yaklaşık 47,2 milyar euro ihracat yaparken, AB'den 42,3 milyar euro ithalat gerçekleştirdi. Böylece 2019'un Ocak-Temmuz döneminde Türkiye'nin AB'ye ihracatı, ithalatını 4,9 milyar euro geçti.

Kaynak: AA