Koronavirüs sürecinde ihracatta en yüksek rakama ulaşan Türk turşusuna olan talep 2021'de de devam ediyor.

Ege İhracatçı Birliklerinin verilerine göre, Türkiye'nin 2020'de turşu ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 23 artarak 225 milyondan 277 milyon dolara çıktı. Bu rakam turşuda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracat rakamı olarak kayıtlara girdi.

Bu seneye de hızlı başlayan sektör temsilcileri, ocak-nisan döneminde turşu ihracatını yüzde 14 artırarak 77 milyon 852 bin dolardan 88 milyon 533 bin dolara çıkardı.

Turşu ihracatında ilk sırada 23 milyon 786 bin dolarla Almanya yer aldı. Bu ülkeyi 13 milyon 953 bin dolarla Hollanda ve 9 milyon 845 bin dolarla ABD izledi.

Çeşit olarak ise turşu ihracatında kornişon ilk sırada yer aldı. 36 milyon 533 bin dolarlık kornişon turşusu ihraç edildi. Aynı dönemde 23 milyon dolarlık biber turşusu ve 11 milyon dolarlık karışık turşu ihracatı yapıldı.

Hedef 300 milyon dolar

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, gıda ürünlerine talebin salgının da etkisiyle artmaya devam ettiğini belirtti.

Salgın sürecinde Avrupa ülkelerine gıda ihracatında ciddi artış olduğuna değinen Uçak, bunlardan birinin de turşu olduğunu söyledi.

Turşu ihracatında 2020'de başlayan yükseliş trendinin bu sene de sürdüğünü anımsatan Uçak, "Bu yılı da rekorla kapatmak istiyoruz. Hedefimiz 300 milyon doların üzerine çıkmak. Pazar çeşitliği ve katma değeri yüksek ürünlerle bunu başaracağımıza inancımız tam" dedi.

İç piyasada da benzer bir ilginin olduğunu aktaran Uçak, turşu üretiminde Ege'nin yaklaşık yüzde 70'lik bir paya sahip olduğunu sözlerine ekledi.