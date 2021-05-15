Adana Çukurova'da küresel ısınmaya bağlı iklim değişikliği etkisini gün geçtikçe daha çok hissettiriyor.

Kışlar daha kurak geçiyor, yazın da kavurucu sıcaklarla birlikte buharlaşma artıyor. Bu durum tarıma da yansıyor.

Ovada yoğun olarak yetiştiriciliği yapılan birçok türde ciddi verim kayıpları ve kalite kayıpları yaşandığını belirten Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Salih Kafkas, "Özellikle göbekli portakal, mandarin, limonlarda, 40 derecenin üzerindeki sıcaklar ciddi meyve dökümlerine sebep oldu" dedi.

Ekim ve hasat zamanları değişti

İklimle beraber Çukurovalı çiftçinin yıllardır alıştığı ekim ve hasat zamanları da değişti. Tarlasına ekim daha önceki yıllarda nisan ayında yapılırken bu yıl mart ayına kaydı.

Yağışların azalması çiftçiyi korkutuyor. Ama halen geleneksel sulama yöntemlerini tercih edenler var. Suyun verimli kullanılması gerektiğine vurgu yapan uzmanlar, bunun için yüzeysel sulamadan kaçınılması, damla sulama veya toprak altı sulamaya geçilmesinin şart olduğunu belirtiyor.

Sulamada modern teknikleri kullanan çiftçiler de bunun karşılığını aldıklarını söylüyor.

Pamuk, yerini alternatif ürünlere bırakıyor

Çukurova'da ürün deseni de değişiyor. Pamuk, yerini alternatif ürünlere bırakıyor.

Daha önce sadece Anamur, Silifke deniz kıyılarında yetişebilen muzun bugün için Adana'da seralarda yetişebilir duruma geldiğini ifade eden Kafkas, "Bir diğer ürün kışlık sebzeleridir. Özellikle su istememesi, iklim koşullarının da uygun olması, kışın çok soğuk olmaması bunların yetiştiriciliğine izin vermekte." dedi.

Önümüzdeki yıllarda etkisini daha fazla gösterecek

İklim değişikliğinin önümüzdeki yıllarda etkisini daha fazla göstermesi bekleniyor. Tarımda alınan her önlemse bu etkileri şimdiden azaltmakta etkili oluyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Bülent Serin