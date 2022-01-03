Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, geçen yılın bütün zorluklarına rağmen sektörün önemli başarılar elde ettiğini açıkladı.

Geçen yıl, 2020'ye göre yüzde 22,1 artışla 3 milyar 179 milyon 483 bin dolarlık ihracat yaptıklarına belirten Kaplan, şunları söyledi:

"Bu yıl belirlediğimiz 4 milyar dolar ihracat hedefinin gerçekleşmesi için gerekli her türlü çalışmayı yapacağız. Bu hedeflerimize ulaşabilmek ve sektörümüzü daha güçlü hale getirebilmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Ülkemizin gelişmesi ve kalkınması için her zamankinden daha çok çalışmak, üretmek, istihdam oluşturmak ve ihracatımızı sürdürülebilir hale getirmek zorundayız. İnsan üstü çaba ve gayretle ülke ekonomisine yüksek katma değer sağlayan bütün ihracatçılarımızı kutluyoruz."