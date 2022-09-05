Haber Giriş: 5 Eylül 2022 Pazartesi 14:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den 12 ayda yaklaşık 2 milyar dolarlık fındık ihracatı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye'den 12 aylık dönemde yaklaşık 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar fındık ihracatı gerçekleştirildi.
Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçılar Birliğinden yapılan yazılı açıklamada, 1 Eylül 2021'de başlayıp 31 Ağustos 2022'de sona eren 2021-2022 sezonu fındık ihracat miktarı ve geliri hakkında bilgi verildi.
Açıklamada, 12 ayda 340 bin 147 ton fındık ihraç edilerek, 1 milyar 986 milyon 44 bin 569 dolar gelir sağlandığı kaydedildi.
Etiketler: İhracat
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