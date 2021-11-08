Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Başkan Yardımcısı ve Çay Sektörü İhtisas Komitesi Başkanı Şaban Turgut, yazılı açıklamasında, bu yılın 10 ayında 3 bin 883 ton çay ihraç edildiği bilgisini verdi.

Çay ihracatından 14 milyon 435 bin 902 dolar gelir elde edildiğini ifade eden Turgut, önceki yıllarda da olduğu gibi ihracatta Avrupa ülkelerinin birinci sırada yer aldığını anlattı.

Türk çayının ülke çeşitliliği her geçen ay artıyor

Turgut, ABD, Rusya Federasyonu, Kanada, Çin Halk Cumhuriyeti ve Japonya gibi önemli tüketici kitlesinin bulunduğu pazarlara da ihraç edilen Türk çayının ülke çeşitliliğinin her geçen ay artmasının, ihracatın gelecek dönemde daha yüksek rakamlara ulaşacağını gösterdiğini aktardı.

ÇAYKUR'un yurt dışındaki fuarlara katılarak Türk çayının tanıtılmasında çok büyük katkısı olduğuna işaret eden Turgut şunları söyledi:

"Ülkemize gelen turistlerin tükettikleri Türk çayını beğenmeleri ihracatımıza çok önemli katkı sağlamaktadır. Önümüzdeki dönemde Türk çayından inovatif ürünlerin üretilmesi ve her ülkenin tüketim alışkanlıklarına uygun ürün geliştirilmesi ile Türk çayı ihracatı çok daha yüksek rakamlara ulaşacaktır. Bu konuda da DKİB olarak yapılacak tüm çalışmalara destek olacağız."