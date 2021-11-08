Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Avrupa borsaları yükselişle açıldı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Avrupa borsaları, haftanın ilk işlem gününe alış ağırlıklı bir seyirle başladı.
Açılışın ardından Stoxx Europe 600 gösterge endeksi 0,16 artışla 484,26 puan, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,07 üzerinde 16.064 puan oldu.
İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,12 yükselişle 7.312 puanda, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,26 değer kazancıyla 7.057 puanda, İtalya'da MIB 30 endeksi yatay seyirle 27.798 puanda bulunuyor.
Euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1550 seviyesinden işlem görüyor.
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