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Ekonomi
AA 15.01.2025 12:04

Türkiye'de şarj soket sayısı 27 bine ulaştı

Türkiye genelinde elektrikli araç sayısı 168 bine, şarj soket sayısı ise 27 bine ulaştı. En yüksek araç şarj noktası olan iller 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu.

Türkiye'de şarj soket sayısı 27 bine ulaştı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) verilerine göre, Türkiye genelinde 176 lisanslı şirketin yatırımlarıyla bu alanda rekor düzeyde gelişme oldu.

Türkiye'de elektrikli araç sektöründe kısa sürede olağanüstü bir gelişim ve değişim yaşandı. Ülkede her 6 elektrikli araca 1 soket düşerken, bu oranın Avrupa Birliği rakamlarından yüksek olduğu kaydedildi.

30 şirketin lisansı sonlandırıldı

Öte yandan yükümlülüklerini yerine getirmeyen 30 şirketin lisansı sonlandırıldı. Böylelikle, EPDK, tüketicilerin kaliteli ve uygun fiyatlı şarj hizmeti almasını sağlamak için sahada inceleme ve denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Yapılan yatırımlarla Türkiye'deki elektrikli araç sayısı son 2 yılda 6 binden 168 bine, şarj soket sayısı ise 3 binden 27 bine ulaştı.

Türkiye'de şarj soket sayısı 27 bine ulaştı

Enerji sektörü geçen yıl gelişimini sürdürdü ve yeni yatırımlarla bu alanda daha büyük artış bekleniyor.

En yüksek araç şarj noktası olan iller ise 7 bin 641 ile İstanbul, 3 bin 62 ile Ankara, 1527 ile Antalya, 1337 ile Bursa ve 1178 ile İzmir oldu.

Şarj ağının üçte birini DC soketler oluşturuyor

Türkiye'de şarj ağının üçte birini DC (hızlı) soketler oluşturuyor ve bu da elektrikli araç kullanıcılarının daha hızlı bir şekilde araçlarını şarj etmelerine imkan tanıyor.

Türkiye'de şarj soket sayısı 27 bine ulaştı

Bu kapsamda, ülkenin "2053 net sıfır emisyon hedefi"ne uyumlu şekilde ulaştırma sektörünün dönüşümüne katkı sağlanırken, 2030'da elektrikli araç sayısının 1 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının 142 bin, 2035'te ise elektrikli araç sayısının 3 milyon 300 bin, şarj noktası sayısının ise 273 bin düzeyinde olması öngörülüyor.

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