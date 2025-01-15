Sakarya geçen yıl 5,5 milyar dolarlık taşıt ihraç etti

İhracatta 2024 yılını İstanbul, Kocaeli, Bursa, Ankara, İzmir ve Gaziantep'in ardından 7'nci sırada kapatan Sakarya, geçen yıl 149 ülke ve 12 serbest bölgeye 6 milyar 279 milyon 938 bin dolarlık dış satım gerçekleştirildi.

Başta otomotiv olmak üzere demir ve demir dışı metaller, makine ve aksamları, iklimlendirme sanayisi, kimyevi maddeler ve mamulleri, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, fındık ve mamulleri, çelik, elektrik ve elektronik sektörlerinde öne çıkan Sakarya'da en fazla ihracat, 5 milyar 513 milyon 808 bin dolarla taşıt alanında yapıldı.

Otomotiv Sanayii Derneği verilerine göre, 2023'de ürettiği 269 bin 284 aracın yüzde 75,5'ine denk gelen 203 bin 397 aracı yurt dışına gönderen Sakarya, otomotiv alanındaki üretimini 2024'te daha da artırdı.

Buna göre, üretimini 5 bin 39 adet artırarak 274 bin 323'e yükselten Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, yüzde 73,5'e denk gelen 201 bin 869 taşıtı yurt dışına sattı. Böylece banttan indirilen her 100 araçtan 73'ü ihraç edildi.

Geçen yıl 1 milyon 26 bin 22 taşıtın ihraç edildiği Türkiye'nin otomotiv dış satımında yüzde 19,6 paya sahip olan Sakarya'da, 2024'te günde 751 araç banttan indirilirken bunların 553'ü ihraç edildi.

Üretim ve ihracatta lider Toyota oldu

Sakarya'da faaliyet gösteren Toyota, Otokar ve TürkTraktör firmaları, söz konusu dönemde 225 bin 337 otomobil, 320 kamyonet, 1597 otobüs, 2093 midibüs, 1365 küçük kamyon ve 43 bin 611 traktör üretti.

Kentteki firmalar arasında üretim ve ihracatta Toyota ilk sırada yer alırken TürkTraktör ikinci, Otokar üçüncü oldu.

Arifiye ilçesinde kurulu Toyota fabrikası, geçen yıl toplamda 225 bin 337 binek tipinde Corolla ve C-HR modelleri üretti, bunun yüzde 83'üne denk gelen 187 bin 101 aracı ihraç etti.

Geçen yıl 43 bin 611 traktör üreten TürkTraktör ise üretiminin yüzde 28,7'sine denk gelen 12 bin 528 aracı yurt dışına sattı.

Türkiye'nin öncü savunma sanayisi şirketlerinden Otokar da 2024'te ürettiği 5 bin 375 aracın 2 bin 240'ını ihraç etti.