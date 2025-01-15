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Ekonomi
AA 15.01.2025 11:18

Engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnasının detayları

Engelli araçlara uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV istisnası için getirilen yerlilik şartı ve bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresine ilişkin detaylar belli oldu. Özel tüketim vergisi istisnası için yüzde 40 yerlilik şartı getirilirken bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 10 yıla çıkarıldı.

Engelli araçlarına uygulanan ÖTV istisnasının detayları

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan ÖTV (II) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, ÖTV muafiyetine ilişkin daha önce yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda uygulamaya ilişkin hususlar düzenlendi.

Buna göre, ÖTV istisnası olarak engelli vatandaşlara yapılan satışlarda yerlilik oranı yüzde 40'a yükseltildi. Bu kapsamda alınan araçları elde tutma süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı.

Detaylar Gelir İdaresi Başkanlığı'nın sitesinden öğrenilebilecek

Bu istisnadan yararlanıp yararlanılmadığı Gelir İdaresi Başkanlığı internet adresinde yer alan "İnternet Vergi Dairesi-Sorgulamalar-Engellilik İstisnası Bilgileri" bölümünden öğrenilebilecek.

Yerli katkı oranının tespitinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yayımlanan güncel motorlu araçlar yerli katkı oranı beyanları esas alınacak. Motorlu araç ticareti yapan tarafından beyan edilen yerli katkı oranının yüzde 40'ın altında olduğunun tespiti halinde zarara uğratılan vergi, cezası ve gecikme faiziyle birlikte, malul veya engellinin sorumlu tutulduğu durumlar hariç, motorlu araç ticareti yapanlardan alınacak.

İstisna kapsamında alınan araçların ilk iktisap tarihinden itibaren 5 yıl geçtikten sonra satılması veya devrinde herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak, ilk iktisabı yapılan taşıtın 5 yıl geçtikten sonra satışı veya devri, taşıtın ilk iktisap tarihinden 10 yıl geçmedikçe malul ve engelliye istisnadan tekrar yararlanma hakkı sağlamayacak.

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