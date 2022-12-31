Şırnak'taki Gabar Dağı... Yıllarca terörle anıldı, artık bambaşka bir konuyla gündemde.

Teröristlerden temizlenen bölgede silah sesleri yerine petrol çıkaran sondaj makinalarının sesi yankılanıyor. Peş peşe açılan kuyulardan adeta siyah altın fışkırıyor.

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, üretim rakamlarına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu

Türkiye’de petrolün en çok Şırnak sahasında üretildiği açıklandı. Şehit Esma Çevik-7 kuyusunun, toplam 7 bin 714 varil petrol günlük üretime ulaştığı belirtildi.

Türkiye’nin En Çok Üreten Petrol Sahası Artık Şırnak’ta ????????️



????Şehit Esma Çevik-7 kuyusu 1.613 vpe ilave üretimle toplam 7.714 vpe günlük üretime ulaştı. ✅



Yılın son gününde 66.639 vpe günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaştık. ????????#TPAO pic.twitter.com/jx3NXQrnvR — Türkiye Petrolleri A.O. (@trpetrolleri) December 31, 2022

"Son 30 yılın en yüksek üretim rakamı"

Yılın son gününde 66 bin 639 varil petrol günlük üretimle son 30 yılın en yüksek üretim rakamına ulaşıldığı kaydedildi.

Tebrikler arkadaşlar ????



Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz. ???? https://t.co/h8Fa9l1BaM — Fatih Dönmez (@fatih_donmez) December 31, 2022

"Günlük 100 bin varil petrol hedefine yaklaştık"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, günlük 100 bin varil petrol üretim hedefine yaklaşıldığını belirterek, ekipleri tebrik etti:

"Tebrikler arkadaşlar. Türkiye yüzyılında hedeflediğimiz kamu+özel günlük 100 bin varil petrol üretim hedefimize adım adım yaklaşıyoruz"